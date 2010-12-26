Почему Россия хочет передать комплекс "Триумф" Китаю раньше срока?



Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Во всем мире США считаются ведущей страной в военной сфере. Во многих военных конфликтах Соединенные Штаты оставалась в выгодном положении. Однако в будущем Китай намерен положить конец этому господству. Это будет достигнуто с опорой на два обычных вида вооружения, о которых будет рассказано позже.

Американский малозаметный многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 находится на вооружении уже более 20 лет. Посредством того, как F-22 "Раптор" блестяще проявил свои возможности незаметного перемещения в воздушном пространстве других государств, во многих странах не проходит постоянное ощущение опасности, и им лишь остается испытывать чувство стыда.

Недавнее совместное военное учение США и Южной Кореи, под названием Vigilant Ace, прошло с широким размахом. В нём было задействовано шесть самолетов F-22 и более десяти самолетов F-35. Кроме того, в учениях приняли участие стратегические бомбардировщики B-1B, которые провели учения с бомбометанием. Цель данного учения заключалась в осуществлении ответных действий на новый запуск Северной Кореей межконтинентальной ракеты "Хвасон-15".

Запуск новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" в ночь с 28 на 29.11.2017. Источник: кадры из репортажа телевидения КНДР (via www.facebook.com/vladimir.khrustalev )

Так как Россия имеет геополитические связи с данным регионом, то ею также был предприняты ответные меры. Два стратегических авианосца Ту-95МС, которые могут перевозить ядерное оружие на борту, были командированы на военную базу в Индонезии, с целью патрулирования международных вод южной части Тихого океана с воздуха. Это, вероятно, наилучший ход со стороны России в ответ на попытки США дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

Кроме того, в России было принято беспрецедентное решение. По сообщениям СМИ, генеральный директор "Ростеха" заявил, что в ближайшее время планируется передать Китаю зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Согласно ранее принятому плану, при соблюдении всех условий и требований самое ранее время передачи второй партии систем большой и средней дальности "Триумф" должно было состояться не ранее 2018 года.

Однако Россия, в условиях нехватки источников товароснабжения зенитно-ракетного комплекса, перенесла поставки на более ранний срок, позволив Китаю в это время ускорить план по дислокации С-400 и смягчить давление на ПВО. Это имеет огромное стратегическое значение.

Самое важное, это то, что комплекс "Триумф" и китайские радиолокационные станции работают поразительно слаженно. Китайские СМИ указывают, что американский истребитель F-22 сделан из специальных радиопоглощающих материалов, которые уменьшают эффективность работы отслеживающих радаров. Обычно, с помощью РЛС, эти самолеты обнаружить нельзя. Однако китайские системы обнаружения распознают данный вид истребителей, и это несомненно огромная угроза для F-22. И то, что теперь в Китае появятся зенитно-ракетные комплексы российского производства, является серьезным поводом для беспокойства.

Всем известно, что российский комплекс С-400 является передовой системой противовоздушной обороны. Он способен поражать цели на расстоянии 400 километров. Стоит только американским истребителям появится на китайских радарах, как они сразу же станут целью "Триумфа", и мгновенно превратятся в груду металла.

В настоящее время Китай "взял за горло" не только известные американские военные истребители модели F-22, но и F-35, считающиеся непобедимыми, и тут не на кого обижаться.

Феникс, Китай