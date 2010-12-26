Росатом полностью выполнил государственный оборонный заказ 2017 года
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс с РС-24 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" полностью выполнила государственный оборонный заказ 2017 года, об этом говорится в новогоднем поздравлении работникам и ветеранам российской атомной отрасли генерального директора Росатома Алексея Лихачева.
"Успешно выполнен государственный оборонный заказ", - говорится в поздравлении.
Надежное обеспечение обороноспособности России - главный приоритет работы атомной отрасли. Росатом совместно с министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения вооруженных сил РФ гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.
Росатом выполняет гособоронзаказ в рамках работы своего ядерного оружейного комплекса, а также участвуя в создании неядерных вооружений. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.
Росатом - единственная российская структура, регулярно, из года в год на 100% выполняющая гособоронзаказ, ранее в нынешнем году заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавлявший отечественную атомную отрасль в 2005-2016 годах.
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25.12.2017
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