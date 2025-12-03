И-220 (МиГ-11, А) Истребитель с двигателем АМ-39А



Истребителя МиГ-11 с мотором АМ-37.

Источник: Валерий Агеев Истребителя МиГ-11 с мотором АМ-37.Источник: Валерий Агеев

10 марта 1942 г. ВВС утвердили эскизный проект истребителя МиГ-11 с мотором АМ-37 и рекомендовали включить его в план опытного самолетостроения на 1942 г. В связи с тем, что работы по двигателю АМ-37 были прекращены, на самолет решили установить новый мотор АМ-39. Макет МиГ-11 был рассмотрен и утвержден 27 июня 1942 г., а в производстве началось изготовление трех экземпляров (2 летных и 1 для статиспытаний).

Из-за отсутствия двигателя АМ-39 на самолет И-220 было разрешено первоначально установить мотор АМ-38Ф для проведения первого этапа испытаний и получения предварительных результатов с последующей заменой на АМ-39.

Истребитель И-220 предназначался для ведения активного воздушного боя на всех высотах. В целях получения максимальной горизонтальной скорости все радиаторы были убраны в крыло. Забор воздуха осуществлялся с передней кромки центроплана, а выход в нижней части центроплана. Самолет имел шасси с рычажной подвеской колес и впервые в отечественной авиации на нем были установлены мягкие топливные баки. Винт АВ-5Л-126А диаметром 3,2 м. Вооружение состояло из двух синхронных 20 мм пушек ШВАК (боезапас по 150 патронов). В дальнейшем, на основании решения макетной комиссии, в перегрузку установили еще две пушки ШВАК (общий боезапас 400 патронов - по 100 на пушку).

Первый опытный экземпляр И-220 (№01) был построен в сентябре 1942 г. На нем, из-за задержки с поставкой АМ-38Ф, первоначально был установлен мотор АМ-38.

Первый вылет самолет совершил 26 декабря 1942 г. Его пилотировал летчик-испытатель А.И. Жуков.

Летчик-испытатель А.И. Жуков. Источник: Валерий Агеев

8 января 1943 г. на самолет установили двигатель АМ-38Ф. Летом были получены первые опытные моторы АМ-39. Двигатель АМ-39 потребовал установки на И-220 водорадиатора дополнительного контура для охлаждения воздуха, поступающего из нагнетателя в цилиндры мотора. В июле начались заводские испытания И-220 №01 с АМ-39, на которых самолет достиг скорости 697 км/ч на высоте 7800 м. Однако 21 августа испытания прервались, так как самолет потерпел аварию. При заходе на посадку не вышла левая стойка шасси и летчику-испытателю Жукову, после нескольких безуспешных попыток ее выпустить, пришлось сажать машину на одно колесо. Посадка была выполнена мастерски, самолет получил минимальные повреждения, после чего его отправили в ремонт.

Между тем был построен второй экземпляр И-220 (№02), первоначально также с мотором АМ-38Ф. Заводские испытания И-220 №02 с АМ-38Ф завершились 2 октября 1943 г. после вынужденной посадки самолета, в результате которой он потерпел аварию и был отправлен в ремонт. После ремонта И-220 №02 передали в НИИ ВВС на госиспытания, которые проходили с 23 октября 1943 г. по 2 января 1944 г. и завершились с хорошими результатами. Максимальная скорость самолета с мотором АМ-38Ф составила 652 км/ч на высоте 2600 м. По отзывам летчиков-испытателей самолет И-220 был прост в пилотировании, обладал высокими летными характеристиками и мощным вооружением (на самолете стояли 4 пушки ШВАК). В акте по испытаниям было отмечено, что даже с двигателем АМ-38Ф летные данные И-220 до высоты 3500 м выше летных данных всех опытных самолетов, прошедших госиспытания в НИИ ВВС. Установка мотора АМ-39 еще больше расширяла возможности самолета.

После ремонта и установки на И-220 №01 серийного мотора АМ-39 начались дополнительные заводские испытания (летчик-испытатель А.П. Якимов), на которых самолет достиг максимальной скорости 695 км/ч на высоте 7500 м. Государственные испытания проходили в НИИ ВВС с 14 по 24 июля 1944 г. Максимальная скорость И-220 с мотором АМ-39, полученная на госиспытаниях, составила 668 км/ч на высоте 6800 м. 26 сентября испытания И-220 №01 были прекращены из-за не поставки мотора АМ-39 взамен выбывшего из строя.

На самолет И-220 №02 в начале 1944 г. был установлен мотор АМ-42Б с турбокомпрессором ТК-300Б, тем самым он превратился в первый экземпляр самолета И-225.