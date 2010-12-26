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В Красноярске изобрели уникальные экраны для защиты космических спутников от радиации

26.12.2017 ТАСС 189 0
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Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

Отмечается, что разработка позволяет значительно повысить защитные свойства от радиации при сохранении массы на прежнем уровне

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Экраны для защиты космических спутников от радиации изобрели в Сибирском государственном университете имени Решетнева (СибГУ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

На аппаратуру спутников в космосе сильно влияет ионизирующее излучение, что может привести к отказу электронных приборов. Для защиты космических аппаратов на них устанавливают экраны.

"На базе лаборатории аморфных и нанокристаллических материалов кафедры технической физики СибГУ разработали уникальную конструкцию радиационных экранов для космических аппаратов. Использование слоистых экранов, состоящих из нескольких материалов и расположенных в определенной последовательности, позволяет значительно повысить защитные свойства от радиации при сохранении массы на прежнем уровне", - сообщили в университете.

Как пояснил научный руководитель проекта Сергей Телегин, разработанные в СибГУ экраны не менее чем на 30% превосходят аналоги по степени защиты от ионизирующего излучения. "Материал и толщина покрытия внутренней стороны определяются спектром частиц на орбите и сроком активного существования спутника, например, может быть выполнен из аморфного магнитомягкого сплава, который еще и выполняет роль элетромагнитного экрана. Таким способом достигается многофункциональность защиты", - пояснил Телегин.

На эту конструкцию экранов года получен патент РФ. Разработки будут использованы при подготовке сверхмалого космического аппарата SibCube и последующих аппаратов класса CubeSAT, разрабатываемых в СибГУ.
25.12.2017
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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
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