В Красноярске изобрели уникальные экраны для защиты космических спутников от радиации
|
|
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник: © Евгений Курсков/ТАСС
Отмечается, что разработка позволяет значительно повысить защитные свойства от радиации при сохранении массы на прежнем уровне
КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Экраны для защиты космических спутников от радиации изобрели в Сибирском государственном университете имени Решетнева (СибГУ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.
На аппаратуру спутников в космосе сильно влияет ионизирующее излучение, что может привести к отказу электронных приборов. Для защиты космических аппаратов на них устанавливают экраны.
"На базе лаборатории аморфных и нанокристаллических материалов кафедры технической физики СибГУ разработали уникальную конструкцию радиационных экранов для космических аппаратов. Использование слоистых экранов, состоящих из нескольких материалов и расположенных в определенной последовательности, позволяет значительно повысить защитные свойства от радиации при сохранении массы на прежнем уровне", - сообщили в университете.
Как пояснил научный руководитель проекта Сергей Телегин, разработанные в СибГУ экраны не менее чем на 30% превосходят аналоги по степени защиты от ионизирующего излучения. "Материал и толщина покрытия внутренней стороны определяются спектром частиц на орбите и сроком активного существования спутника, например, может быть выполнен из аморфного магнитомягкого сплава, который еще и выполняет роль элетромагнитного экрана. Таким способом достигается многофункциональность защиты", - пояснил Телегин.
На эту конструкцию экранов года получен патент РФ. Разработки будут использованы при подготовке сверхмалого космического аппарата SibCube и последующих аппаратов класса CubeSAT, разрабатываемых в СибГУ.
|
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.07.2016 "Микрон" создал замену импортной электроники для спутников ГЛОНАСС
31.05.2016 Не догоняем
05.05.2016 Интервью. Гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» Николай Тестоедов
04.04.2016 Проект по созданию российской "ядерной батарейки" представили в Москве
30.03.2016 Спутники санкций
25.03.2016 Спутник «Гео ИК-2» запустят в мае
19.02.2016 "Ангстрем" грезит отечественным
11.06.2015 Производитель ГЛОНАСС — РБК: «Предложение спутников превышает спрос»