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Знаменитости записали поздравление с Новым годом для космонавтов на МКС 

26.12.2017 ТАСС 128 0
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МКС
Фото МКС.
Источник: © EPA/NASA

В создании видеоролика приняли участие Федор Конюхов, Диана Арбенина, Николай Дроздов

Музей космонавтики подготовил видеопоздравление для членов экипажа Международной космической станции (МКС), которые встретят 2018 год на орбите. Как сообщает пресс-служба музея, в записи ролика приняли участие музыканты, журналисты, писатели и ученые. 

"На протяжении года космонавты выходили на связь с Землей и поздравляли нас с праздниками. Мы решили перевернуть эту традицию и в этом году подготовить новогоднее обращение для международного космического экипажа", - цитирует пресс-служба PR-директора музея Дарью Чудную.

С Новым годом космонавтов поздравят путешественник Федор Конюхов, лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, директор Музея космонавтики Наталья Артюхина, президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова, поэт и актриса Вера Полозкова, журналист, писатель и режиссер Владимир Раевский, радио- и телеведущий Сергей Стиллавин, ученый, путешественник и телеведущий Николай Дроздов и радио- и телеведущая Маргарита Митрофанова. 

В новогоднюю ночь на МКС будет находиться экипаж из шести человек: командир экспедиции Антон Шкаплеров (Россия), Александр Мисуркин (Россия), Скотт Тингл (США), Джозеф Акаба (США, Марк Ванде Хей (США), Норисигэ Канаи (Япония).

Космонавты начнут праздновать Новый год во время пролета над восточными островами. Затем они отпразднуют по токийскому времени, после - по московскому, а утром поздравят коллег из США.

Видеоролик на станцию передадут через Центр управления полетами.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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