Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года

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Пилотными регионами проекта стали Крым и Ростовская область

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Создаваемая в рамках проекта "Цифровая Земля" цифровая модель поверхности планеты к концу 2020 года охватит всю территорию России. Об этом рассказал в опубликованном 25 декабря интервью газете "Известия" гендиректор холдинга "Российские космические системы" (РКС) Андрей Тюлин.

"В 2018 году мы планируем покрыть территорию Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Хабаровского и Приморского краев. Планируется, что вся территория нашей страны будет охвачена к концу 2020 года", - сказал Тюлин. Пилотными регионами проекта стали Крым и Ростовская область.

По словам Тюлина, планируется создать коммерческую компанию с участием Роскосмоса и частного инвестора, которая сможет конкурировать на российском рынке с такими геосервисами, как Google Earth и Esri.

"Мы понимаем, что создать потребительский продукт лучше, чем Google Earth, крайне сложно, но у нас будут преимущества в России и ряде развивающихся стран, где Google пока не предлагает высокодетализированные карты. С разрешением лучше 1 м на их картах можно рассматривать только крупные города мира. Мы же планируем, что любая часть России, а затем и мира будет доступна в высоком разрешении", - сказал он.

Отмечается, что на базе проекта можно будет создавать тематические и аналитические сервисы в интересах сельского и лесного хозяйства, недропользования, экологии, мониторинга промышленной и транспортной инфраструктуры, городского планирования, страхования и многих других областей. "Государство будет по-прежнему бесплатно получать данные, базовые продукты и сервисы ДЗЗ [дистанционного зодирования Земли]. Готовые тематические продукты будут предоставляться на платной основе", - сказал глава РКС.

Госкорпорация "Роскосмос" объявила о старте проекта "Цифровая Земля" в мае 2017 года.