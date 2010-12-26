Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Проект "Цифровая Земля" охватит всю территорию России в конце 2020 года

26.12.2017 ТАСС 168 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © NASA

Пилотными регионами проекта стали Крым и Ростовская область

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Создаваемая в рамках проекта "Цифровая Земля" цифровая модель поверхности планеты к концу 2020 года охватит всю территорию России. Об этом рассказал в опубликованном 25 декабря интервью газете "Известия" гендиректор холдинга "Российские космические системы" (РКС) Андрей Тюлин.

"В 2018 году мы планируем покрыть территорию Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Хабаровского и Приморского краев. Планируется, что вся территория нашей страны будет охвачена к концу 2020 года", - сказал Тюлин. Пилотными регионами проекта стали Крым и Ростовская область.

По словам Тюлина, планируется создать коммерческую компанию с участием Роскосмоса и частного инвестора, которая сможет конкурировать на российском рынке с такими геосервисами, как Google Earth и Esri.

"Мы понимаем, что создать потребительский продукт лучше, чем Google Earth, крайне сложно, но у нас будут преимущества в России и ряде развивающихся стран, где Google пока не предлагает высокодетализированные карты. С разрешением лучше 1 м на их картах можно рассматривать только крупные города мира. Мы же планируем, что любая часть России, а затем и мира будет доступна в высоком разрешении", - сказал он.

Отмечается, что на базе проекта можно будет создавать тематические и аналитические сервисы в интересах сельского и лесного хозяйства, недропользования, экологии, мониторинга промышленной и транспортной инфраструктуры, городского планирования, страхования и многих других областей. "Государство будет по-прежнему бесплатно получать данные, базовые продукты и сервисы ДЗЗ [дистанционного зодирования Земли]. Готовые тематические продукты будут предоставляться на платной основе", - сказал глава РКС.

Госкорпорация "Роскосмос" объявила о старте проекта "Цифровая Земля" в мае 2017 года.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.12 05:13
  • 143
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 26.12 03:46
  • 1
Олег Бочкарёв: "Те, кого мы сегодня привели в оборонку, через 20-30 лет должны стать руководителями предприятий"
  • 26.12 01:58
  • 2
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
  • 26.12 00:57
  • 10
Минобороны продемонстрировало новый робототехнический комплекс "Кунгас"
  • 26.12 00:55
  • 28
"Оводов" вооружили "Ураном"
  • 26.12 00:14
  • 10
Для ВКС РФ создали граненую и гиперзвуковую ракеты
  • 25.12 23:15
  • 156
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 25.12 22:52
  • 7
Новые российские авиационные крылатые ракеты Х-50 и ГЗУР
  • 25.12 22:36
  • 53
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 25.12 21:44
  • 110
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 25.12 19:37
  • 1184
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.12 18:45
  • 6
Новые российские подлодки "Хаски" используют американские идеи
  • 25.12 17:25
  • 3
Собака Рогозина
  • 25.12 16:29
  • 12
Бондарев: в России скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
  • 25.12 16:23
  • 5
Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин
другие обсуждаемые темы