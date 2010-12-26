Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
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Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС
Субмарина получит новый водометный движитель, отметил собеседник агентства
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по проектированию стратегического атомного подводного крейсера типа "Борей-Б" начнутся в 2018 году, завершение его испытаний и передача Военно-морскому флоту запланированы на 2026 год. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Проект "Борей-Б" включен в государственную программу вооружений до 2027 года. В соответствии с этой программой ОКР по созданию головного подводного ракетоносца должны начаться в 2018 году, сдача его флоту после проведения испытаний запланирована на 2026 год", - сказал собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
По словам источника, "Борей-Б" получит корпус своего предшественника, но благодаря установке нового водометного движителя его шумность значительно снизится. "В субмарину внесут и другие новинки", - добавил он.
Серийное строительство "Бореев-Б" начнется с 2023 года, уточнил собеседник. Серия, по его данным, будет насчитывать не менее четырех единиц.
Подлодки "Борей-Б"
Главком ВМФ адмирал Владимир Королев 17 ноября сообщил в Северодвинске, что сроки строительства атомных подводных лодок проекта "Борей-Б" станут ясны после завершения эскизного проектирования этих кораблей. "Сегодня мы с 2018 года начинаем активно работать по этому проекту, я думаю, это будет ближайшее время, конкретные даты мы определим по результатам первого этапа - то есть формирования эскизного облика", - сказал тогда главком.
Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре прошлого года.
Ранее гендиректор ЦКБ "Рубин", разработавшего "Бореи", Игорь Вильнит сообщал ТАСС, что проект получит дальнейшее развитие и после серии улучшенных подлодок "Борей-А".
Водометный движитель создает реактивную тягу благодаря выталкиваемой струе воды и, в отличие от классического винта, создает существенно меньше шумов. Им оснащены британские субмарина типа Trafalgar и американские Seawolf. В СССР экспериментальная водометная насадка впервые была установлена на дизель-электрической подводной лодке Б-871 "Алроса", построенной в 1988-1990 годах.
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25.12.2017
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