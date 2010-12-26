Морская авиация Тихоокеанского флота отразила условный ракетный удар по Камчатке



МиГ-31. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков МиГ-31. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 выступил в роли противника

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Перехватчики МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учений отразили условный удар крылатыми ракетами, нанесенный по Камчатке.

"В роли противника выступил сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Дальней авиации ВКС России, который осуществил пуски крылатых ракет по полигону Кура", - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Экипажи МиГ-31 своевременно обнаружили, захватили и успешно уничтожили цели ракетами "воздух - воздух". Все ракеты условного противника были успешно уничтожены на заданном рубеже", - добавили в пресс-службе.