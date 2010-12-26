Морская авиация Тихоокеанского флота отразила условный ракетный удар по Камчатке
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МиГ-31. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 выступил в роли противника
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Перехватчики МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учений отразили условный удар крылатыми ракетами, нанесенный по Камчатке.
"В роли противника выступил сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Дальней авиации ВКС России, который осуществил пуски крылатых ракет по полигону Кура", - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"Экипажи МиГ-31 своевременно обнаружили, захватили и успешно уничтожили цели ракетами "воздух - воздух". Все ракеты условного противника были успешно уничтожены на заданном рубеже", - добавили в пресс-службе.
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25.12.2017
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