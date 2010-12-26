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Корабль Балтийского флота назвали в честь Новочебоксарска

26.12.2017 ТАСС 76 0
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Тральщик БТ-212
Личный состав базового тральщика БТ-212.
Источник: anton-blinov.livejournal.com

Команду для базового тральщика БТ-212 будут формировать из числа призывников Республики Чувашия, сообщил официальный представитель БФ Роман Мартов

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Базовый тральщик Балтийского флота (БФ) назвали в честь чувашского города Новочебоксарск, торжественная церемония прошла в Балтийске - главной военно-морской базе флота, сообщил ТАСС в воскресенье официальный представитель БФ Роман Мартов.

"Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Виктора Королева базовому тральщику БТ-212 Балтийского флота присвоено наименование города Новочебоксарск", - сказал он. Это было сделано в рамках соглашения о шефских связях республики и соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы.

"По традиции команду для подшефного тральщика "Новочебоксарск" будут формировать из числа призывников республики", - сказал Мартов. Он уточнил, что в настоящее время на Балтийском флоте более 10 боевых кораблей носят названия городов и республик Российской Федерации.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
БФ

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