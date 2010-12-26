Корабль Балтийского флота назвали в честь Новочебоксарска
|
|
Личный состав базового тральщика БТ-212.
Источник: anton-blinov.livejournal.com
Команду для базового тральщика БТ-212 будут формировать из числа призывников Республики Чувашия, сообщил официальный представитель БФ Роман Мартов
КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Базовый тральщик Балтийского флота (БФ) назвали в честь чувашского города Новочебоксарск, торжественная церемония прошла в Балтийске - главной военно-морской базе флота, сообщил ТАСС в воскресенье официальный представитель БФ Роман Мартов.
"Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Виктора Королева базовому тральщику БТ-212 Балтийского флота присвоено наименование города Новочебоксарск", - сказал он. Это было сделано в рамках соглашения о шефских связях республики и соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы.
"По традиции команду для подшефного тральщика "Новочебоксарск" будут формировать из числа призывников республики", - сказал Мартов. Он уточнил, что в настоящее время на Балтийском флоте более 10 боевых кораблей носят названия городов и республик Российской Федерации.
|
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
21.12.2017 Подлодка Балтфлота "Дмитров" отработала поражение кораблей торпедами
20.12.2017 Небоевые потери Минобороны: Кто переиграл Шойгу
19.12.2017 Отремонтированный вертолет Ка-29 на Балтийском флоте
19.12.2017 Адмирал Валуев прокомментировал создание новой армии на Камчатке
19.12.2017 Более 20 гидрографических походов и экспедиций совершили гидрографические суда ВМФ России в 2017 году