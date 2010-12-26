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Лавров рассказал о взаимодействии спецслужб России и США

26.12.2017 РИА Новости 100 0
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © REUTERS / Yuri Gripas

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия и США поддерживают диалог по линии спецслужб, предотвращение теракта в Санкт-Петербурге является примером реального взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, диалог с администрацией США идет по каналам различных ведомств, "в том числе между спецслужбами".

"В недавнем телефонном разговоре президент России поблагодарил Дональда Трампа за поступившую из ЦРУ разведывательную информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других местах города. Это - пример реального взаимодействия между Россией и США", - сказал Лавров.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила в Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы. По версии следствия, предполагаемый сторонник ИГ* ("Исламское государство"*) Евгений Ефимов с пособниками планировал в воскресенье совершить теракт в Казанском соборе.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд

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