Исследовательское судно ВМФ России вошло в Бискайский залив



Исследовательское судно Адмирал Владимирский. 25.12.17.

Источник: © Пресс-служба ВМФ Исследовательское судно Адмирал Владимирский. 25.12.17.Источник: © Пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" вошло в Бискайский залив, следуя по утвержденному маршруту по плану Международной экспедиции в Индийский океан, сообщает глава пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" вошло в Бискайский залив и следует по утвержденному маршруту по плану 2-й Международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Материальная часть, навигационные системы и гидрографическое оборудование судна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что экипажу судна и участникам экспедиции поставлена задача в течение полугода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений для коррекции морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.

Судно "Адмирал Владимирский" 15 декабря вышло из постоянного места базирования в Кронштадте в дальний поход в рамках 2-й Международной экспедиции в Индийском океане, осуществляемой под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

Планом похода предусмотрены деловые заходы в ряд иностранных портов, в частности, судно посетит сицилийский порт Мессина в Италии.