На Камчатке летчики-истребители ТОФ "отразили" удар условного противника
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Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - РИА Новости. Летчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе проверки сил противовоздушной обороны на Камчатке отразили условный удар крылатыми ракетами, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.
"В роли противника выступил сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 дальней авиации ВКС России, который осуществил пуски крылатыми ракетами по полигону Кура (полуостров Камчатка). Для отражения массированного ракетного удара по тревоге были подняты экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ, дислоцированной в Камчатском крае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи МиГ-31 обнаружили, захватили и успешно уничтожили цели ракетами воздух-воздух.
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25.12.2017
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