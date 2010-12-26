Под Волгоградом экипажи Су-24М "уничтожили" лагерь условного противника
|
|
Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) прицельным бомбометанием уничтожили базовый лагерь условного противника в ходе учения на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Летчики применили восемь 120-килограммовых осколочно-фугасных бомб", - сказал Астафьев. По его словам, точные координаты целей были даны экипажем фронтового разведчика Су-24МР. Он отметил, что бомбардировка осложнялась плохой видимостью мишеней из-за заснеженного рельефа местности, однако среднее радиальное отклонение попавших бомб составило 4 метра при допустимых 15 метрах.
Учебно-тренировочные полеты являются одним из этапов летной подготовки, в ходе которых экипажи повышают групповую слетанность на малой высоте, навыки пилотирования в выполнении боевого маневрирования, маневра "горка" после нанесения условного авиаудара, имитации выхода на боевой путь, прохода по боевому пути с имитацией боевого маневрирования.
Также летчики совершенствовали умение взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, действовать в случае отказа авиационной техники и совершении маневра по уклонению от атаки истребителей "противника" в условиях радиоэлектронного подавления.
К полетам был привлечен весь инженерно-технический и летный состав, а также около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.
|
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.12.2017 Под Волгоградом экипажи авиации ЮВО провели учения
20.12.2017 Ни разу не промазали
24.11.2017 В Японском море провели учения российские самолеты-разведчики
15.11.2017 В Таджикистане пройдет официальное открытие учений ОДКБ
14.11.2017 Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов
02.11.2017 Су-24М подняты по тревоге для уничтожения колонны условного противника под Волгоградом
30.10.2017 Учения "Индра" завершились в Приморье парадом и полетами истребителей
16.10.2017 Россия перебросила в Казахстан военную авиацию на учения миротворцев ОДКБ