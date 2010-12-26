Под Волгоградом экипажи Су-24М "уничтожили" лагерь условного противника



Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-24М смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) прицельным бомбометанием уничтожили базовый лагерь условного противника в ходе учения на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Летчики применили восемь 120-килограммовых осколочно-фугасных бомб", - сказал Астафьев. По его словам, точные координаты целей были даны экипажем фронтового разведчика Су-24МР. Он отметил, что бомбардировка осложнялась плохой видимостью мишеней из-за заснеженного рельефа местности, однако среднее радиальное отклонение попавших бомб составило 4 метра при допустимых 15 метрах.

Учебно-тренировочные полеты являются одним из этапов летной подготовки, в ходе которых экипажи повышают групповую слетанность на малой высоте, навыки пилотирования в выполнении боевого маневрирования, маневра "горка" после нанесения условного авиаудара, имитации выхода на боевой путь, прохода по боевому пути с имитацией боевого маневрирования.

Также летчики совершенствовали умение взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, действовать в случае отказа авиационной техники и совершении маневра по уклонению от атаки истребителей "противника" в условиях радиоэлектронного подавления.

К полетам был привлечен весь инженерно-технический и летный состав, а также около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.