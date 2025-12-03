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СТАН представила Дмитрию Медведеву высокотехнологичное оборудование

25.12.2017 ООО "СТАН" 271 0
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Дмитрий Медведев на Локомотивы роста
Дмитрий Медведев на выставке Локомотивы роста.
Источник: https://www.stan-company.ru/

22 декабря, Москва. – Крупнейшая отечественная станкостроительная компания СТАН продемонстрировала Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и делегатам «Единой Росcии» новейшую импортозамещающую продукцию на выставке «Локомотивы роста». Выставка проходит 22-23 декабря в рамках XVII съезда партии “Единая Россия”.


Федеральный партийный проект “Локомотивы роста” создан в 2017 году в виде экcпертной площадки, которая за счет объединения науки, промышленности и образования будет формировать предложения по индустриальному и инфраструктурному развитию страны.


«России нужна современная многоукладная экономика, сочетающая в себе рыночную открытость и эффективное государственное хозяйствование», - так сформулирован главный тезис проекта.


Сергей Недорослев, Татьяна Голикова, Николай Любимов, Максим Гущин.
Источник: https://www.stan-company.ru/

На съезде «Единой России» проект демонстрирует новейшие технологические продукты российских компаний, которые активно участвуют в избавлении отечественной экономики от сырьевой зависимости.


СТАН показала одну из своих последних разработок - пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80. Многоцелевой портальный центр произведен на одной из площадок компании в Стерлитамаке – НПО «Станкостроение» - и на данный момент не имеет аналогов в России. Центр обеспечивает операции фрезерования, сверления, растачивания и токарной обработки с высокой точностью позиционирования.


О новейшем продукте отечественного станкостроения Дмитрию Медведеву рассказал ведущий инженер одной из производственных площадок СТАН Георгий Погребняк: «Это наша высокотехнологичная разработка, которой мы гордимся! Мы считаем себя настоящими локомотивами роста, потому что имеем возможность сами производить такое конкурентное импортозамещающее оборудование. Компания разрабатывает машины, которые, в свою очередь, создают еще более сложные машины для ведущих промышленных компаний. Мы имеем такую возможность благодаря нашему штату конструкторов и инженеров, а это более 400 человек. Приглашаем Вас посетить наш завод в Стерлитамаке и посмотреть, как производятся такие уникальные станки».


Команда СТАН и Роберт Уразов.
Источник: https://www.stan-company.ru/

Проект «Локомотивы роста» призван сформировать сеть современных, инновационных промышленных предприятий – «заводов развития»» и «фабрик будущего»», которые создадут каркас современной цифровой индустрии в области станкостроения, промышленной робототехники, лазерных и аддитивных технологий, промышленного дизайна, а также в сфере производства новых материалов, цифрового проектирования и управления производством.
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ООО "СТАН"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
СТАН
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Робот

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