СТАН представила Дмитрию Медведеву высокотехнологичное оборудование
|
|
Дмитрий Медведев на выставке Локомотивы роста.
Источник: https://www.stan-company.ru/
22 декабря, Москва. – Крупнейшая отечественная станкостроительная компания СТАН продемонстрировала Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и делегатам «Единой Росcии» новейшую импортозамещающую продукцию на выставке «Локомотивы роста». Выставка проходит 22-23 декабря в рамках XVII съезда партии “Единая Россия”.
Федеральный партийный проект “Локомотивы роста” создан в 2017 году в виде экcпертной площадки, которая за счет объединения науки, промышленности и образования будет формировать предложения по индустриальному и инфраструктурному развитию страны.
«России нужна современная многоукладная экономика, сочетающая в себе рыночную открытость и эффективное государственное хозяйствование», - так сформулирован главный тезис проекта.
|Сергей Недорослев, Татьяна Голикова, Николай Любимов, Максим Гущин.
|Источник: https://www.stan-company.ru/
На съезде «Единой России» проект демонстрирует новейшие технологические продукты российских компаний, которые активно участвуют в избавлении отечественной экономики от сырьевой зависимости.
СТАН показала одну из своих последних разработок - пятикоординатный портальный фрезерный обрабатывающий центр СТЦ П80. Многоцелевой портальный центр произведен на одной из площадок компании в Стерлитамаке – НПО «Станкостроение» - и на данный момент не имеет аналогов в России. Центр обеспечивает операции фрезерования, сверления, растачивания и токарной обработки с высокой точностью позиционирования.
О новейшем продукте отечественного станкостроения Дмитрию Медведеву рассказал ведущий инженер одной из производственных площадок СТАН Георгий Погребняк: «Это наша высокотехнологичная разработка, которой мы гордимся! Мы считаем себя настоящими локомотивами роста, потому что имеем возможность сами производить такое конкурентное импортозамещающее оборудование. Компания разрабатывает машины, которые, в свою очередь, создают еще более сложные машины для ведущих промышленных компаний. Мы имеем такую возможность благодаря нашему штату конструкторов и инженеров, а это более 400 человек. Приглашаем Вас посетить наш завод в Стерлитамаке и посмотреть, как производятся такие уникальные станки».
|Команда СТАН и Роберт Уразов.
|Источник: https://www.stan-company.ru/
Проект «Локомотивы роста» призван сформировать сеть современных, инновационных промышленных предприятий – «заводов развития»» и «фабрик будущего»», которые создадут каркас современной цифровой индустрии в области станкостроения, промышленной робототехники, лазерных и аддитивных технологий, промышленного дизайна, а также в сфере производства новых материалов, цифрового проектирования и управления производством.
|
25.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ООО "СТАН"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.10.2014 Кластер подвинет импорт
03.10.2017 МАКС остался на своей земле
18.09.2017 Денис Мантуров: "Беспилотники еще не скоро выйдут на дороги"
15.09.2017 В России построят арктических роботов для добычи углеводородов
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
21.08.2017 Алексей Криворучко: Минобороны РФ приступило к тестированию электромотоциклов
27.07.2017 В цифровую эпоху поле битвы находится всюду (Financial Times, Великобритания)
21.06.2017 Искусство видеть цель