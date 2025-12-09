Сухопутные войска получили 10 бригадных комплектов комплекса "Искандер-М"



Ракетный комплекс "Искандер-М".

Источник: © Юрий Смитюк/TACC Ракетный комплекс "Искандер-М".Источник: © Юрий Смитюк/TACC

Всего за пять войска получили более 10 тысяч образцов вооружений, отметил генерал-полковник Олег Салюков

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска получили уже 10 бригадных комплектов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер- М". Об этом сообщил в пятницу главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

"Переоснащение ракетных соединений на современный комплекс "Искандер-М" с устаревшей "Точки-У" проводится в плановом порядке. К настоящему времени уже поставлено более 10 бригадных комплектов, в том числе два комплекта в этом году (в ракетные соединения Восточного и Западного военных округов)", - сказал Салюков.

Новый комплекс является уникальным, по прогнозам разработчиков, "создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года", отметил главнокомандующий.

Также, по его словам, заключены контракты на поставку первых танков "Армата" в войска для опытной эксплуатации. Сейчас предприятия оборонно-промышленного комплекса проводят отладку "Арматы", ее настройку и согласование всех узлов и агрегатов танка. "Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками", - добавил Салюков.

Танк нового поколения "Армата" практически по всем характеристикам будет превосходить как серийные отечественные танки, так и лучшие иностранные, отметил главком. "Образец выполнен по модульному принципу с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практические неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации", - сказал Салюков.

В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также вынесенным дистанционно-управляемым вооружением.

Образец оснащен пушкой калибра 125 мм нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем. "Армата" будет интегрирована в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена.

По словам Салюкова, всего за пять лет Сухопутные войска получили более 10 тыс. единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники. Эти меры, отметил он, позволили повысить уровень оснащенности войск современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза - с 15% почти до 45%.

"Задача, поставленная президентом России по доведению доли современных образцов вооружения, выполняется", - подчеркнул Салюков, напомнив, что к концу 2020 года в войсках будет до 70% новой техники. При этом приоритет отдается комплектной поставке средств поражения, разведки, управления, обеспечения применения, обслуживания, ремонта и обучения, а также необходимого запаса ракет и боеприпасов.

"Уже имеется положительный опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад "Искандер", бригадных и дивизионных комплектов комплексов ПВО (С-300В4, ЗРК "Бук-МЗ" и "Тор-М2"), а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения", - сообщил Салюков.

Именно такой подход, по его словам, позволяет в полном объеме формировать соединения и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению.

В целом, отметил главком, войсковая ПВО способна отразить любые средства воздушного нападения, существующие в мире. "Состоящие на вооружении рода войск зенитные ракетные системы и комплексы по своим характеристикам способны бороться со всеми существующими средствами воздушного нападения", - сказал он. Развитие военных угроз в воздушно-космической сфере вызывает необходимость "скоординированного развития систем ракетно-космической и противовоздушной обороны с учетом качественно новых требований", подчеркнул Салюков.

"Современное вооружение войск ПВО Сухопутных войск во многом превосходит своих предшественников, не имеет аналогов в мире, что подтверждается высокой конкурентоспособностью на рынке вооружений", - сказал главком.

Он также сообщил, что структура Сухопутных войск в будущем сохранит и дивизии, и бригады, что позволит обеспечить баланс группировок войск и выполнять самые различные боевые задачи. "В боевом составе Сухопутных войск сохранятся как дивизии, так и бригады, что позволит иметь сбалансированные группировки войск, способные выполнять различные задачи", - сказал Салюков.

Главком напомнил, что в 2012-2017 годы было сформировано семь общевойсковых дивизий. Он отметил, что дивизии по сравнению с общевойсковыми бригадами "имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте". "Кроме того, у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству уже оперативными группировками войск", - сказал Салюков.

При этом общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями, подчеркнул он.