Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Формирование облика экипировки "Ратник-3" завершится в 2017 году

25.12.2017 ТАСС 129 0
0
Понравилась новость?
 0
Прототип "Ратник"
Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Подразделения будут обладать автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач, сообщил генерал-полковник Олег Салюков

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Формирование облика перспективной экипировки солдата будущего "Ратник-3" завершится в 2017 году, сообщил 22 декабря главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"В этом году завершается формирование облика боевой экипировки нового поколения. Подразделения, оснащенные боевой экипировкой третьего поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач в различных условиях, а также смогут интегрироваться в разведывательно-огневые контуры", - сказал он.

Российская перспективная боевая экипировка будет превосходить экипировку армий других государств, в частности США, по массе, противопульной и противоосколочной стойкости средств индивидуальной бронезащиты. Также у "Ратника-3" больше дальность обнаружения и распознавания целей оптикоэлектронными средствами прицеливания и эффективнее стрельба по цели.

"В перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини и микро робототехнических комплексов, а также беспилотник для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя. Для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов", - сказал Салюков.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 05:02
  • 9
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 25.12 02:26
  • 51
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 25.12 01:36
  • 1
Бондарев: в России скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
  • 25.12 01:34
  • 1
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 25.12 01:20
  • 152
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 25.12 01:12
  • 13
Китайцам не нравится первоклассное российского вооружение? Увидев его, я поверил в это
  • 25.12 00:44
  • 20
"Оводов" вооружили "Ураном"
  • 25.12 00:29
  • 1
Добить всех террористов: добровольцы ЧВК Вагнера переместились в Хаму
  • 25.12 00:21
  • 139
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 25.12 00:20
  • 67
Крутое пике российской промышленности
  • 24.12 23:52
  • 8
Минобороны продемонстрировало новый робототехнический комплекс "Кунгас"
  • 24.12 22:08
  • 3
Кожин рассказал, как Турция будет платить за С-400
  • 24.12 22:03
  • 98
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 24.12 20:23
  • 2
Британские корабли сменят зенитные ракеты
  • 24.12 17:13
  • 1
Китайцы испытают крупнейший гидросамолет
другие обсуждаемые темы