Формирование облика экипировки "Ратник-3" завершится в 2017 году
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Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС
Подразделения будут обладать автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач, сообщил генерал-полковник Олег Салюков
БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Формирование облика перспективной экипировки солдата будущего "Ратник-3" завершится в 2017 году, сообщил 22 декабря главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
"В этом году завершается формирование облика боевой экипировки нового поколения. Подразделения, оснащенные боевой экипировкой третьего поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач в различных условиях, а также смогут интегрироваться в разведывательно-огневые контуры", - сказал он.
Российская перспективная боевая экипировка будет превосходить экипировку армий других государств, в частности США, по массе, противопульной и противоосколочной стойкости средств индивидуальной бронезащиты. Также у "Ратника-3" больше дальность обнаружения и распознавания целей оптикоэлектронными средствами прицеливания и эффективнее стрельба по цели.
"В перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини и микро робототехнических комплексов, а также беспилотник для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя. Для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов", - сказал Салюков.
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22.12.2017
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