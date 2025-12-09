Формирование облика экипировки "Ратник-3" завершится в 2017 году



Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".

Источник: Ладислав Карпов/ТАСС Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Подразделения будут обладать автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач, сообщил генерал-полковник Олег Салюков

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Формирование облика перспективной экипировки солдата будущего "Ратник-3" завершится в 2017 году, сообщил 22 декабря главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"В этом году завершается формирование облика боевой экипировки нового поколения. Подразделения, оснащенные боевой экипировкой третьего поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач в различных условиях, а также смогут интегрироваться в разведывательно-огневые контуры", - сказал он.

Российская перспективная боевая экипировка будет превосходить экипировку армий других государств, в частности США, по массе, противопульной и противоосколочной стойкости средств индивидуальной бронезащиты. Также у "Ратника-3" больше дальность обнаружения и распознавания целей оптикоэлектронными средствами прицеливания и эффективнее стрельба по цели.

"В перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини и микро робототехнических комплексов, а также беспилотник для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя. Для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов", - сказал Салюков.