Испытания подводного ракетоносца "Князь Владимир" пройдут на Северном флоте в 2018 году



Вывод из эллинга подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске, 17 ноября 2017 года.

Источник: © Алексей Липницкий/ТАСС Вывод из эллинга подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске, 17 ноября 2017 года.Источник: © Алексей Липницкий/ТАСС

Командующий Северным флотом сообщил о продолжении в 2018 году "походов отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море"

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Испытания стратегического ракетоносца "Князь Владимир" пройдут на Северном флоте в следующем году. Об этом сообщил в пятницу журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов после итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Если говорить о планах на будущее, то в 2018 году Северный флот продолжит походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море. Нам предстоит продолжить освоение новых образцов вооружения и техники, личный состав флота продолжит участвовать в программах испытания новейших кораблей - в следующем году мы будем обеспечивать испытания стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир", - сказал Евменов.

Он напомнил, что в 2017 учебном году Северный флот обеспечивал завершение государственных испытаний фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", морского судна тылового обеспечения "Эльбрус" и противодиверсионных катеров типа "Грачонок". По словам Евменова, в числе приоритетных задач в следующем году остается целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота.

Командующий подчеркнул, что в 2017 году Северный флот еще раз подтвердил готовность надежно обеспечивать обороноспособность РФ как в Арктической операционной зоне, так и в других районах Мирового океана. "Экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения было выполнено более 40 дальних походов. Моряки-североморцы демонстрировали Андреевский флаг в морях Северного Ледовитого и Атлантического океанов", - сообщил Евменов.

Он отметил, что в 2017 году экипажи атомных подводных крейсеров Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили две стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования. Евменов подчеркнул, что важнейшим мероприятием оперативной и боевой подготовки сил и войск Северного флота стал очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения по морям Северного Ледовитого океана.

"Также впервые в истории морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота совершили высадку личного состава на бронетехнике в самой северной части Евразийского материка - мысе Челюскин. Также были проведены морские десантные операции на арктических островах Котельный и Голомянный", - рассказал командующий. "Итоговыми мероприятиями боевой подготовки в летнем периоде обучения стали учение разнородных сил Северного флота в Баренцевом море и комплексное учение по ведению оборонительных действий в Арктике. В процессе этих учений было выполнено порядка 20 пусков крылатых ракет кораблями, подводными лодками, береговыми комплексами", - добавил адмирал.