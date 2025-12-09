

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны на итоговой коллегии ведомства с участием Владимира Путина также доложил о перевооружении войск в текущем году и планах на 2018-й

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд. Об этом в пятницу сообщил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

"2,8% от ВВП или $46 млрд", - сказал министр.

Для сравнения он напомнил, что бюджет Пентагона на следующий год составит более $700 млрд, бюджет минобороны Великобритании - порядка $60 млрд, а бюджет оборонных ведомств Франции и Германии - по $40 млрд каждый. "Комментарии здесь излишни", - сказал министр.

"Сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Но мы не "бряцаем" оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность", - подчеркнул Шойгу.

Перевооружение войск

Шойгу также доложил о перевооружении войск в текущем году. Так, по его словам, в этом году три ракетных полка завершили перевооружение на комплексы "Ярс". Также в войска поступило 199 беспилотных летательных аппаратов. "В Вооруженные силы поступило 59 комплексов, это 199 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.

Военно-морской флот (ВМФ) получил 10 боевых кораблей и катеров, Сухопутные войска - 2055 новых и модернизированных образцов техники, на которые переоснащены три соединения и 11 воинских частей, отметил глава ведомства. "В состав ВМФ вошли 10 кораблей и боев катеров, 13 судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". Состав Морской авиации пополнился 15 современными самолетами и вертолетами. На Северном флоте развернуто управление 14-го армейского корпуса", - добавил Шойгу.

Министр отметил, что на островах в Арктике разместили более тысячи военных. "Всего в Арктике на островах Котельный, земля Александрова, острове Врангеля и мысе Шмидта за пять лет возведено 425 объектов общей площадью 700 тыс. кв. м. В них размещено более тысячи военных, а также специальное вооружение и техника ", - сказал министр.

Шойгу напомнил, что в Арктике построены три уникальных военных объекта ("Арктический трилистник"). "Продолжается строительство полноценного аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который будет способен круглогодично принимать самолеты", - добавил министр. Глава ведомства подчеркнул, что за всю историю освоения Арктики ни одна страна в мире не реализовывала такие крупномасштабные проекты.

Авиационно-стратегические ядерные силы в 2017 году получили три модернизированных самолета, отметил министр.

Кроме того, Шойгу сообщил, что шесть внезапных проверок в текущем году подтвердили боеготовность российской армии. "Реальные возможности войск решать задачи по предназначению подтверждены в этом году в ходе шести внезапных проверок боевой готовности. В них участвовали все военные округа, виды и рода войск Вооруженных сил, а также федеральные и региональные органы власти РФ", - сказал он, отметив, что внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск.

Министр также сообщил, что в Вооруженных силах в этом году проведено около 15 тыс. мероприятий подготовки войск, что на 20% больше, чем в 2016 году. "На 16% увеличилась интенсивность межвидовой подготовки, в два раза увеличилось количество двусторонних учений", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что наиболее значимым стало российско-белорусское учение "Запад-2017". "Наши армии подтвердили готовность к защите Союзного государства России и Белоруссии", - добавил он.

РС-24 "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Разработан в 2000-х годах специалистами ОАО "Корпорация "Московский институт теплотехники" под руководством главного конструктора Юрия Соломонова на базе комплекса "Тополь-М".

Планы на 2018 год

Министерство обороны планирует в следующем году превысить границу в 60% по современности вооруженной техники в армии России, заявил глава ведомства. "В 2018 году Минобороны предстоит... в Вооруженных силах выйти на 61% современности вооруженной техники", - сказал он.

По словам министра, ожидается, что уровень современной техники достигнет в Стратегических ядерных силах - 82%, в Сухопутных войсках - 46%, в Воздушно-космических силах (ВКС) - 74%, в Военно-морском флоте (ВМФ) - 55%.

Шойгу отметил, что с 2012 года за счет реализации текущей госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы оснащенность армии и флота современным вооружением достигла 59,5%. Так, в РВСН уровень современности составляет 75%, в Сухопутных войсках - 45%, в Воздушно-космических силах - 73%, в ВМФ - 53%.

Говоря о планах на 2018 год, министр обороны сообщил, что дал указание поставить в Ракетные войска стратегического назначения 11 пусковых установок с баллистическими ракетами "Ярс".

Министр также сообщил, что ВКС получат 10 дивизионных комплектов зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". "В Воздушно-космические силы и авиацию Военно-морского флота поставить в следующем году 203 новых модернизированных самолета и вертолета, четыре дивизионных комплекта "Зенит" ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", 10 дивизионных пакетов зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Обеспечить выполнение задач опытно-боевого дежурства Единой космической системы", - уточнил Шойгу.

По его словам, в ВМФ в 2018 году необходимо поставить 35 кораблей и судов обеспечения. Также Минобороны планирует ввести в боевой состав шесть модернизированных стратегических ракетоносцев. "Ввести в боевой состав шесть боевых стратегических ракетоносцев, принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". В Сухопутных войсках сформировать семь соединений и воинских частей, поставить более 3,5 тысячи образцов вооружения", - сказал он.

Шойгу отметил, что расходы на строительство инфраструктуры для новейшей техники, поступающей в войска, впервые включены в госпрограмму вооружения (ГПВ) на период до 2027 года. По его словам, это позволило выйти на полную синхронизацию сдачи строящихся объектов со сроками пребывающего в войска современного вооружения. "В этом году построено 3287 зданий и сооружений общей площадью 3,2 млн квадратных метров, что на 6% превышает показатели прошлого года", - отметил министр обороны.

Подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году. Он стал четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А". Три субмарины проекта "Борей" уже переданы флоту, заложены и строятся "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" (2014 год), "Император Александр III" (2015) и "Князь Пожарский" (2016). Каждая такая подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Отличия подлодок проекта 955А от базового проекта 955 на сегодняшний день неизвестны и являются предметом различных предположений.

Доля современной техники в войсках

В целом, отметил глава Минобороны, доля современной техники в войсках за пять лет возросла в четыре раза, темпы военного строительства - в 15 раз. "За пять лет Вооруженные силы получили 80 МБР, 102 баллистических ракеты для подводных лодок, три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", 55 космических аппаратов, 3237 танков и других боевых бронированных машин, более 1000 самолетов и вертолетов, 150 кораблей и судов, шесть подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - сказал он.

По его словам, это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплексы "Ярс", 10 ракетных бригад на комплексы "Искандер", 12 авиационных полков на самолеты МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков на вертолеты Ка-52 и Ми-28, 16 зенитных ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400, 19 дивизионов на комплексы "Панцирь-С".

Кроме того, сообщил министр обороны РФ, 35 общевойсковых соединений обеспечены современной боевой экипировкой "Ратник-2". "Новая техника, поступившая в войска, размещена на современной инфраструктурной базе", - отметил Шойгу.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.