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Шойгу: впервые в истории РФ создано сплошное радиолокационное поле вокруг страны

25.12.2017 ТАСС 117 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны сообщил об этом на итоговой коллегии военного ведомства

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 декабря. /ТАСС/. Сплошное радиолокационное поле впервые создано вокруг России в этом году. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Впервые за историю России создано сплошное радиолокационное поле вокруг России", - сказал он.

Ранее командующий Космическими войсками - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Александр Головко сообщал, что впервые в истории Вооруженных сил РФ сразу три станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа "Воронеж" заступили на боевое дежурство в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области.

С вводом в боевой состав этих станций, уточнил Головко, непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из семи станций нового поколения (еще четыре уже несут дежурство в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае).

Головко напомнил, что радиолокационный контроль ракетоопасных направлений также обеспечивают РЛС "Дарьял" в Печоре, РЛС "Днепр" в Мурманске и Казахстане, РЛС "Волга" в Белоруссии. Однако станции "Дарьял" и "Днепр" относятся к устаревшим, добавил генерал, и для их замены ведутся работы по созданию станций нового поколения в Республике Коми и в Мурманской области.

Система предупреждения о ракетном нападении призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Белоруссия
Казахстан
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