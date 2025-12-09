В Минобороны рассказали о планах Северного флота
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Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России
БАЛАШИХА (Московская область), 22 дек - РИА Новости. Северный флот (СФ) продолжит походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море в 2018 году, сообщил журналистам командующий СФ адмирал Николай Евменов после итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
"Если говорить о планах на будущее, то в 2018 году Северный флот продолжит походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море. Нам предстоит продолжить освоение новых образцов вооружения и техники, личный состав флота продолжит участвовать в программах испытания новейших кораблей - в следующем году мы будем обеспечивать испытания стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир", - сказал Евменов.
Он напомнил, что в 2017 учебном году Северный флот обеспечивал завершение государственных испытаний фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", морского судна тылового обеспечения "Эльбрус" и противодиверсионных катеров типа "Грачонок". По словам Евменова, в числе приоритетных задач в следующем году остаётся целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота.
Командующий подчеркнул, что в 2017 году Северный флот ещё раз подтвердил готовность надежно обеспечивать обороноспособность РФ как в Арктической операционной зоне, так и в других районах Мирового океана. "Экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения было выполнено более 40 дальних походов. Моряки-североморцы демонстрировали Андреевский флаг в морях Северного Ледовитого и Атлантического океанов", - сообщил Евменов.
Он отметил, что в 2017 году экипажи атомных подводных крейсеров Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили две стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования. Евменов подчеркнул, что важнейшим мероприятием оперативной и боевой подготовки сил и войск Северного флота стал очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения по морям Северного Ледовитого океана.
"Также впервые в истории морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота совершили высадку личного состава на бронетехнике в самой северной части Евразийского материка - мысе Челюскин. Также были проведены морские десантные операции на арктических островах Котельный и Голомянный", - рассказал командующий.
"Итоговыми мероприятиями боевой подготовки в летнем периоде обучения стали учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море и комплексное учение по ведению оборонительных действий в Арктике. В процессе этих учений было выполнено порядка 20 пусков крылатых ракет кораблями, подводными лодками, береговыми комплексами", - добавил адмирал.
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22.12.2017
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