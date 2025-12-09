"Белый лебедь — 2". Чем обновленный Ту-160 превзойдет предшественника



Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.

Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Вадим Саранов. Сверхдальние ракеты, передовая система самообороны, современная авионика: в модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160 М2 будут воплощены лучшие достижения российской оборонки. Как заявил в пятницу в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, эффективность самолета будет в 2,5 раза выше, чем у его предшественника Ту-160. О том, какими дополнительными возможностями будет наделен обновленный "Белый лебедь", - в материале РИА Новости.

Борьба за живучесть

"Современные методики расчета боевой эффективности исходят из количества самолетов, требуемого для решения той или иной боевой задачи, - рассказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. - Расчеты могут производиться по ряду критериев: какую самолет может нести ракетно-бомбовую нагрузку, насколько он надежен, с какой эффективностью может применять оружие и какова степень его выживаемости при выполнении операции. То есть если до цели сможет долететь большее количество бортов, то боевая эффективность самолета будет выше".

Возможно, именно высокая выживаемость Ту-160М2 стала главным параметром его превосходства над Ту-160. Речь, конечно же, не идет об установке на самолетах мощного бронирования и турелей с шестиствольными пушками - живучесть будет определяться в первую очередь характеристиками вооружения. В частности, для Ту-160М2 разрабатывается дальнобойная крылатая ракета Х-БД, дальность полета которой сможет достигать 5000 километров. Это позволит Ту-160М2 поражать цели, не входя в зону действия ПВО противника. Точные характеристики Х-БД неизвестны, есть данные, что длина ракеты будет составлять около 10 метров.

К перспективному оружию нового самолета относят и новейшие ракеты Х-50, дальность которых составит около 1500 километров. Всего же "Белый лебедь" сможет нести до 12 ракет во внутренних револьверных пусковых установках. В конструкции Х-50 будут применены технологии малозаметности, соответственно, чем больше ракет сможет успешно преодолеть систему ПВО противника, тем выше будет эффективность самого бомбардировщика.

Точность поражения целей повысят за счет нового бортового оборудования Ту-160М2. Его оснастят продвинутыми вычислительными системами, средствами контроля, бесплатформенной инерциальной навигацией и передовыми комплексами управления вооружением. Не остался без внимания и вопрос самообороны самолета. Как заявляют разработчики, машина будет оснащена принципиально новым оборонительным комплексом, который защитит ее от всех типов ракет.

"Что касается, например, вертолетной техники, то сегодня у нас есть серьезный набор ноу-хау, которые значительно повышают уровень защиты от ракет с радиолокационной, тепловой и комбинированной системами наведения, - говорит Олег Пантелеев. - Поэтому есть надежда, что будут созданы эффективные системы, которые смогут защищать и "стратегов". Но нужно понимать, что после этого появится новое поколение ракет - под них придется создавать другие системы защиты".

Надежность и универсальность

Одним из самых проблемных узлов Ту-160 традиционно считается двигатель НК-32. Несмотря на неплохие тяговые характеристики, он обладает достаточно скромным межремонтным ресурсом в 250 часов. Из-за этого обслуживание НК-32 не только выливается в копеечку Военно-воздушным силам, но и снижает боеготовность парка Ту-160: эти машины - слишком частые гости на авиаремонтных заводах.

Ту-160М2 получит модернизированные двигатели НК-32 серии 02. Информация об агрегате в открытых источниках достаточно скудная. Известно, что усовершенствования коснулась в первую очередь систем управления силовой установки. Двигатель стал экономичнее, что позволит увеличить максимальную дальность полета на 1000 километров. Сегодня она составляет 14 тысяч километров, что на 450 километров превышает аналогичный показатель ближайшего американского конкурента Ту-160 - бомбардировщика B-1B. Что же касается межремонтного ресурса, то, как ожидается, он будет увеличен до 1000 часов.

В экспертной среде высказываются мнения о том, что обновленный "Белый лебедь" станет эффективнее своего предшественника и за счет расширения спектра выполняемых им боевых задач. В частности, самолет может использоваться как истребитель. И эти предположения возникли не на пустом месте - в ходе создания Ту-160 отрабатывался вопрос о создании на базе машины тяжелого перехватчика, который получил наименование Ту-160П. Суперперехватчик планировали вооружить дальнобойными ракетами класса "воздух - воздух".

"Вопрос об использовании Ту-160 в качестве перехватчика неоднозначный, - считает Пантелеев. - С одной стороны, у такого самолета может быть очень большая дальность рубежа перехвата. С другой: на самолете придется размещать достаточно большой радар, который ему совершенно не нужен при выполнении основной задачи - нанесении ракетно-бомбовых ударов. Но в целом Ту-160 можно рассматривать как перспективную универсальную платформу".

Кстати, идеи альтернативного применения Ту-160 не ограничились лишь проектом тяжелого истребителя. В 1980-х годах на базе машины разрабатывался носитель межконтинентальных баллистических ракет Ту-160К, в 1990-е "Белого лебедя" в рамках проекта "Бурлак" планировали использовать как платформу для запуска космических аппаратов. Также Ту-160 рассматривался в качестве самолета радиоэлектронной борьбы.