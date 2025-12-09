Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ безусловно обеспечат обороноспособность России, отвечая на новые вызовы и угрозы, возникающие извне. При этом РФ не намерена втягиваться в гонку вооружений и становиться "мировым жандармом", а будет развивать свою армию на основе новых "умных" разработок, завил Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин в пятницу на расширенном итоговом заседании коллегии Министерства обороны.

Нынешняя коллегия прошла на новом военном объекте - в расположенной в подмосковной Балашихе Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Открывая заседание, Путин поблагодарил руководство Минобороны за строительство Академии и отметил, что она позволяет развивать РВСН по самым современным и передовым стандартам.

После заседания коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении приказа Верховного главнокомандующего о выводе российских войск из Сирии. Одиннадцатого декабря Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в этой стране.

"Отлично" за Сирию

В начале выступления Верховный главнокомандующий на "отлично" оценил действия российских военных по уничтожению международных террористов в Сирии.

"Скажу только главное: в борьбе с международным терроризмом, с этой глобальной абсолютно угрозой, наши солдаты и офицеры действовали мужественно, профессионально и, что очень важно, эффективно, показали качественно возросшие современные возможности Вооружённых Сил России и внесли, без всяких сомнений и преувеличений, решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов", - отметил Путин на заседании коллегии.

По его словам, в Сирии действовала не просто какая-то группировка, а целая террористическая армия, хорошо организованная и вооруженная, прямо угрожавшая России и всему миру.

"Вместе с сирийскими войсками российские военнослужащие освободили практически всю сирийскую территорию от банд боевиков, спасли жизни сотен тысяч людей, сохранили государственность Сирийской Республики, открыли путь для политического урегулирования внутрисирийского конфликта. И оценка действий наших армии и флота может быть только одна: "отлично", - сказал Путин.

"Мы всегда будем помнить при этом подвиг наших боевых товарищей, которые не вернулись, погибли, защищая Россию и наш народ. Наш человеческий, моральный, нравственный долг - поддержать их семьи. Государство, сослуживцы всё сделают для этого", - добавил президент. Участники заседания почтили память погибших героев минутой молчания.

О США, ведущих к разрушению ДРСМД

Военно-политическая ситуация не только в Сирии, но и в целом в мире подтверждает правильность и своевременность действий России по укреплению своих армии и флота, подчеркнул Путин. Он отметил, что за последние годы прошли глубокие структурные преобразования Вооружённых Сил, более эффективной стала вся система военного управления.

Путин указал, на каких приоритетах развития российских Вооруженных Сил надо сосредоточиться.

Прежде всего, самым тщательным образом нужно отслеживать изменение баланса сил и военно-политической обстановки в мире, прежде всего вблизи российских границ, а также в ключевых, стратегически важных для безопасности РФ регионах. "В том числе это касается Ближнего Востока, Корейского полуострова, где сохраняется высокий конфликтный потенциал, а также, безусловно, Европы, где ускоренными темпами идёт наращивание инфраструктуры НАТО и США", - отметил президент.

Путин напомнил, что США недавно изложили свою оборонную стратегию. "На дипломатическом языке, если можно два слова сказать, она носит, безусловно, наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный. Мы это должны учитывать в своей практической работе", - сказал глава государства.

Путин рассказал о наступательном характере действий США и НАТО в Европе.

"Давайте будем называть вещи своими именами: по событиям, касающимся Европы, речь идет именно о наступательной инфраструктуре, которая там создается", - сказал президент. "Причем речь идет о нарушениях со стороны Соединенных Штатов положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, к сожалению. Многие находящиеся в этом зале прекрасно понимают, о чем идет речь", - добавил Путин.

Он напомнил, что в Румынии уже размещены, а в Польше разворачиваются американские универсальные пусковые установки систем противоракетной обороны, которые, хотя формально и предназначены для противоракет, но в любой момент стать установками для крылатых ракет средней дальности радиусом.

"Или еще один пример: применяемые в Соединенных Штатах Америки ракеты-мишени для тестирования систем противоракетной обороны по своим характеристикам идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. Они уже есть и используются. Их производство в США может свидетельствовать о разработке запрещенных договором о РСМД технологий", - сказал Путин.

Он отметил и то, что Пентагону на 2018 год выделены средства на создание мобильной ракетной системы наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тысяч километров.

"Таким образом, США, по сути, ведут дело к разрушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Все время выискивают какие-то нарушения с нашей стороны, а сами последовательно этим занимаются, так же как они в свое время последовательно и настойчиво занимались выходом из договора по противоракетной обороне, что в конце концов, как нам известно, в одностороннем порядке и сделали. Разумеется, это все серьезно снижает уровень безопасности в Европе и в мире целом", - сказал президент.

Право России отвечать на шантаж

По словам Путина, в России фиксируют дальнейшие попытки сломать стратегический паритет с помощью развертывания глобальной системы ПРО, а также ударных систем в неядерном исполнении, но по своим ударным качествам и по точности мало чем уступающим ядерному оружию.

"Для чего такое оружие? Считаю, только с одной целью - для шантажа, поскольку возникает иллюзия возможного безнаказанного удара", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что у России есть суверенное право и все возможности для того, чтобы адекватно и своевременно реагировать на подобные потенциальные угрозы.

Так, к 2021 году все российские ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%, сообщил Путин. "Речь идет о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны", - подчеркнул он. Это тоже приоритет в развитии ВС РФ.

Карикатура "Россия-НАТО". Источник: РИА Новости / Виталий Подвицкий

Еще одно важное направление, а по словам президента, "особый акцент", это оснащение войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, требуется существенно повысить мобильность Вооруженных Сил РФ, а также укреплять потенциал Сил специальных операций, отметил Путин. Он поручил проработать вопрос об оснащении, качественном и количественном усилении частей и соединений Воздушно-десантных войск.

"При необходимости прошу оперативно готовить и вносить обоснованные предложения по корректировке документов военного планирования, по повышению уровня обороноспособности страны", - сказал Верховный главнокомандующий.

Опора на интеллект и дисциплину

Но, оперативно реагируя на изменения обстановки, Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений. Хотя военные расходы будут постепенно снижаться, опираться нужно не на мускулы, а на высокотехнологичные разработки, заявил Путин.

"Нас с вами еще Суворов учил, что воевать нужно не числом, а умением. Есть очень много хороших наших народных всяких поговорок, например: сила есть, ума не надо. Нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на вот эти военные мускулы, мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что Россия в решении задач в сфере обороноспособности и безопасности должна опираться на мозги и интеллект, на дисциплину и организованность. Военные расходы, как отметил российский лидер, будут снижаться. "В следующем году наступающем в процентном отношении к ВВП это (военные расходы - ред.) будет два и восемь с небольшим, 2,85%, по-моему. Потом потихонечку еще даже будет снижаться", - сказал президент.

При этом Россия не собирается выступать в качестве мирового жандарма, заявил Путин.

"Есть еще нечто, на что мы опираемся при вот этих расчетах. Я говорю без иронии, мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю политику. Это важно, потому что нам не нужно бесконечное число баз по всему миру, и мы не собираемся играть роль мирового жандарма, нам по определению это не нужно. Это просто дорого стоит и не входит в наши планы совершенно", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что в этих условиях и с этими возможностями страна будет самодостаточной, обороноспособность государства будет надежно и безусловно обеспечена.

Социальные вопросы

Путин отметил, что одной из важнейших задач государства было и остается укрепление социальных гарантий военнослужащих и их семей. Сейчас экономика России восстанавливается, и появляются дополнительные ресурсы для решения этих вопросов, сообщил президент.

"И в качестве одной из первоочередных мер в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку мы предусмотрели возобновление ежегодной индексации денежного довольствия военнослужащих. На эти цели за три года только для военнослужащих Минобороны будет выделено свыше 82 миллиардов рублей. Одновременно с 1 января будут увеличены и военные пенсии", - сказал президент.

Продолжится работа по развитию системы медицинского, санитарно-курортного обеспечения военнослужащих и членов их семей, решению их жилищных вопросов. Но, хотя многое сделано для наведения порядка и в работе обслуживающих структур жилищно-коммунального хозяйства, вместе с тем в отдельных гарнизонах военнослужащим по-прежнему не так просто устроить детей в детские сады, школы, отметил Путин.

Президент попросил Минобороны уделить этой проблеме повышенное внимание.

Результаты операции в Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу в своем выступлении фактически подвел итоги операции в Сирии.

Прежде всего, Шойгу отметил, что успех ВС РФ в Сирии было бы невозможен без личного внимания Верховного главнокомандующего к вопросам развития армии и флота и практически постоянной координации действий российских военных в Сирии.

Совместные учения российских и сирийских морских пехотинцев в Тартусе. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

По словам Шойгу, бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тысяч военнослужащих российской армии, из них свыше 14 тысяч отмечены государственными наградами. Экипажи дальней авиации получили практику нанесения ударов по важным объектам боевиков. Всего авиацией Воздушно-космических сил России за два года совершено 34 тысячи боевых вылетов.

Впервые в боевых действиях участвовали лётчики корабельной авиации с тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", ими выполнено 420 боевых вылетов. По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты большой дальности "Калибр", Х-101, "Искандер", "Точка-У", Х-55 и другие, добавил министр.

Кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолётами стратегической авиации - 66 ударов на дальность от пятисот до 1,5 тысячи километров. Каждая ракета поразила назначенную цель, подчеркнул Шойгу.

Задачи по уничтожению главарей бандформирований и объектов террористов в глубоком тылу решались Силами специальных операций. Они также координировали удары авиации и огонь артиллерии с применением новейших систем наведения и целеуказания. "Силы специальных операций продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к выполнению самых сложных задач", - сообщил министр.

"Комплекс С-400, С-300В и "Панцирь" совместно с истребителями авиации обеспечили полное превосходство наших Воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве. Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме", - подчеркнул Шойгу. Он отметил, что "возможности комплекса "Панцирь", доведенные до перехвата реактивных снарядов и других малоразмерных целей, позволили уничтожить 16 беспилотных летательных аппаратов, 53 снаряда реактивных систем залпового огня".

Кроме того, в сирийской операции было апробировано большинство образцов российской военной техники, а именно 215 видов вооружений. При боевом применении выявлено 702 недостатка и недоработки, 99 процентов из которых уже устранены, сообщил министр.

В результате операции восемь тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулемётами уничтожены, кроме этого - 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов, сказал Шойгу. "Ликвидировано 60 318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и 2840 выходцев из Российской Федерации", - сообщил он.

Кроме того, удары российской военной авиации лишили террористические организации источников доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее трёх миллионов долларов в день. "Уничтожено 396 мест незаконной добычи нефти и заводов по её переработке, а также 4100 топливозаправщиков", - сказал Шойгу.

Российскими саперами разминировано свыше 6,5 тысяч гектаров территории, свыше 1,4 тысяч километров автомобильных дорог, свыше 17 тысяч зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено свыше 100 тысяч взрывоопасных предмета, сообщил глава Минобороны.

В целом, при поддержке Воздушно-космических сил России сирийскими правительственными войсками и ополчением от террористов освобождено 1024 населённых пункта. Это позволило одному миллиону 300 тысячам беженцев вернуться в свои дома, отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что операция в Сирии проведена в основном в пределах изначально предусмотренных Минобороны ассигнований. "Дополнительные затраты связаны с ростом расхода боеприпасов и восстановлением техники", - пояснил министр.

Как доложил Шойгу Путину после заседания, в районы постоянного базирования в Россию из Сирии вернулись 36 самолетов и четыре вертолета, шесть бомбардировщиков Ту-22, 157 единиц автомобильной спецтехники было доставлено в РФ морским путем.

При этом РФ оставляет в Сирии три батальона военной полиции, центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе, и группировка вооруженных сил России, оставшаяся на этих базах в САР, позволяет поддерживать стабильность и предотвращать проникновение террористических группировок в Сирию, отметил министр обороны.

Итоги 2017 года и планы на год грядущий

По традиции, глава военного ведомства сообщил об основных результатах по развитию Вооруженных Сил в уходящем году и обозначил основные планы на будущий год.

Так, в Ракетных войсках стратегического назначения три ракетных полка завершили перевооружение на современные комплексы "Ярс" подвижного базирования. Авиационные стратегические ядерные силы в текущем году пополнились тремя модернизированными самолетами.

В Сухопутных войсках сформированы управление армии, 18 соединений и воинских частей. В войска поступило 2055 новых и модернизированных образцов вооружения, на которые переоснащено три соединения и 11 воинских частей.

В составе Воздушно-космических сил сформированы военно-транспортная авиационная дивизия и авиационная дивизия особого назначения. Получен 191 современный самолет и вертолет, 143 единицы вооружения противовоздушной и противоракетной обороны.

С декабря заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система.

В состав Военно-Морского Флота вошли 10 кораблей и боевых катеров, 13 судов обеспечения, 4 береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". Морская авиация пополнилась 15 современными самолетами и вертолетами. В Воздушно-десантных войсках сформированы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны. Поставлено 184 новых боевых бронированных машины и самоходных орудия. Кроме того, в Вооруженные Силы поступило 199 беспилотных летательных аппаратов.

Наиболее значимым мероприятием оперативной подготовки Шойгу назвал российско-белорусское учение "Запад-2017". "Наши армии подтвердили готовность к вооружённой защите Союзного государства России и Белоруссии. Группировки войск продемонстрировали способность отразить возможную агрессию и локализовать вооруженный конфликт в Западном регионе", - подчеркнул министр обороны.

Отдельно Министр обороны остановился на впервые проведенном в новейшей российской истории Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Он подтвердил статус России как мощной морской державы, отметил Шойгу.

Что касается планов на 2018 год, то в Вооруженных Силах РФ предстоит выйти на уровень в 61% оснащенности современными вооружением и техникой, в том числе в стратегических ядерных силах эта цифра должна составить 82%, Сухопутных войсках - 46%, ВКС - 74%, Военно-Морском Флоте - 55%, заявил Шойгу.

В Ракетных войсках стратегического назначения поставить на боевое дежурство 11 пусковых установок с баллистическими ракетами "Ярс". Предстоит ввести в боевой состав шесть модернизированных стратегических ракетоносцев.

Также намечено принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта 955а "Князь Владимир", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". В боевой состав ВМФ - принять 35 кораблей и судов обеспечения, из которых 20 надводных кораблей и боевых катеров, одна подводная лодка, 14 судов обеспечения.

В Воздушно-космические силы и авиацию ВМФ запланировано поставить четыре дивизионных комплекта зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" и 10 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".