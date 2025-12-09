В Военторге планируют завершить создание пайка для спецназа
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Сухой паек военнослужащих ВС РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военторг планирует завершить создание пайка для спецназа к концу года, сообщил РИА Новости генеральный директор организации Владимир Павлов.
"Мы сейчас работаем над созданием пайка для спецназа. Надеюсь, что в этом году эту работу мы закончим. Это особенный продукт, и его создание является сложной задачей", - сказал он.
По его словам, Военторг общается с представителями спецслужб, которые отмечают, что для них важно, чтобы паек не был тяжелым, был калорийным и на протяжении дня помогал поддерживать функционал. Также для них важно, чтобы паек не нужно было разогревать и можно было есть в скрытных условиях.
"Калорийные продукты, которые войдут в паек, - это орехи, шоколад, сухофрукты", - сказал глава Военторга.
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23.12.2017
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