В Военторге планируют завершить создание пайка для спецназа



Сухой паек военнослужащих ВС РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Сухой паек военнослужащих ВС РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военторг планирует завершить создание пайка для спецназа к концу года, сообщил РИА Новости генеральный директор организации Владимир Павлов.

"Мы сейчас работаем над созданием пайка для спецназа. Надеюсь, что в этом году эту работу мы закончим. Это особенный продукт, и его создание является сложной задачей", - сказал он.

По его словам, Военторг общается с представителями спецслужб, которые отмечают, что для них важно, чтобы паек не был тяжелым, был калорийным и на протяжении дня помогал поддерживать функционал. Также для них важно, чтобы паек не нужно было разогревать и можно было есть в скрытных условиях.

"Калорийные продукты, которые войдут в паек, - это орехи, шоколад, сухофрукты", - сказал глава Военторга.