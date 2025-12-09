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Глава СВР высоко оценил сотрудничество с США по линии спецслужб

25.12.2017 РИА Новости 111 0
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работа Москвы и Вашингтона на уровне спецслужб строится вполне конструктивно и позитивно, заявил глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Деталями не поделюсь, но это часть большой совместной работы. Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие между разведками и органами безопасности разных стран, в том числе и наше взаимодействие с нашими коллегами из Соединенных Штатов, строится вполне конструктивно", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о деталях помощи США в обезвреживании террористов, готовивших теракт в Петербурге.

"Мы вполне позитивно оцениваем эту работу. Это очень много - получить вовремя оперативную, сигнальную информацию, с тем чтобы на основе этой информации провести дельнейшую скрупулёзную работу", - добавил он.

"Сотрудничество идет на регулярной основе, и вообще партнерский канал очень хорошо работает и по линии спецслужб, и федеральной службы безопасности", - сказал Нарышкин.

При этом он не стал отвечать на вопрос, есть ли у российских спецслужб кто-то в разработке после задержания подозреваемых в Петербурге. "Это уже вы спрашиваете лишнее", - смеясь, сказал он.
23.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей

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