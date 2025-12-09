Чемезов назвал сроки поставок в Турцию комплексов С-400
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Поставки С-400 Турции начнутся в конце 2019 - начале 2020 года, заявил РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"В конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, когда начнутся поставки С-400.
Он не уточнил объем, отметив, что важно сначала подписать контракт. Вопрос о согласовании финансовых документов по кредиту для Турции он адресовал министерству финансов.
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23.12.2017
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