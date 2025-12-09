Чемезов назвал сроки поставок в Турцию комплексов С-400



Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Поставки С-400 Турции начнутся в конце 2019 - начале 2020 года, заявил РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, когда начнутся поставки С-400.

Он не уточнил объем, отметив, что важно сначала подписать контракт. Вопрос о согласовании финансовых документов по кредиту для Турции он адресовал министерству финансов.