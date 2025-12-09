В Приамурское объединение ВВО поступила крупная партия станций связи шестого поколения "Азарт"
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Комплекс связи Азарт.
ЦАМТО, 22 декабря. В общевойсковую армию ВВО, дислоцированную в Еврейской автономной и Амурской областях, а также в Хабаровском крае, поступила крупная партия портативных станций связи шестого поколения "Азарт".
Радиостанции "Азарт" предназначены для обеспечения защищенной и помехоустойчивой связи в тактическом звене управления. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, могут работать как в аналоговых, так и цифровых сетях.
Кроме того, "Азарт" позволяет определять координаты ГЛОНАСС/GPS и обеспечивает передачу данных. Для удобства работы имеются различные варианты антенн и гарнитур.
Температурный диапазон работы радиостанции позволяет ее использовать во всех климатических зонах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ВВО.
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22.12.2017
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