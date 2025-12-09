В КВЦ "Патриот" прошла первая планирующая конференция с представителями зарубежных стран по подготовке АрМИ-2018
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Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
ЦАМТО, 22 декабря. В Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) парка "Патриот" под эгидой Минобороны РФ проведена первая планирующая конференция с представителями иностранных государств по подготовке Армейских международных игр (АрМИ-2018).
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в работе конференции приняли участие делегации военных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, на территории которых планируется проведение ряда конкурсов, а также военные атташе из 36 стран Азии, Африки, Европы и Америки.
На конференции военным атташе иностранных государств представителями стран-организаторов конкурсов были доведены замысел АрМИ-2018, места и порядок проведения практических этапов конкурсов в ходе игр, условия приема иностранных команд на территории Ирана, Беларуси, Казахстана и Китая, порядок материально-технического, бытового, медицинского обеспечения, порядок пересечения границы эшелонами с военной и специальной техникой, а также вопросы организации информационного обеспечения Игр.
Также в рамках планирующей конференции состоялось первое заседание Международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2018, на котором обсуждалось Положение о судейской комиссии Игр и ряд вопросов по организации работы Международного организационного комитета.
Армейские международные игры-2018 пройдут в период с 28 июля по 11 августа 2018 года. В ходе Игр планируется провести 27 международных конкурсов.
АрМИ-2018 планируется провести на территории шести государств (Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан и Китайская Народная Республика).
По итогам Армейских международных игр-2017 общекомандную победу одержала сборная Вооруженных Сил Российской Федерации.
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22.12.2017
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