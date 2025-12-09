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Индия может поставить Афганистану дополнительные вертолеты Ми-25/35

25.12.2017 ЦАМТО 80 0
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Вертолет Ми-25
Вертолет Ми-25 ВВС Индии.
Источник: defencenews.in.

ЦАМТО, 22 декабря. В целях расширения возможностей ВС Афганистана по нанесению ударов по формированиям боевиков Индия рассматривает варианты закупки за рубежом нескольких бывших в эксплуатации ударных вертолетов Ми-35 с последующей их передачей афганским силам безопасности.

Как сообщает Hindu, проработка этого проекта началась после получения правительством Индии от руководства Афганистана соответствующего запроса, а также состоявшегося в октябре визита в Индию советника президента по вопросам национальной безопасности Ханифа Атмара (Hanif Atmar), за которыми последовали несколько визитов в Москву индийских чиновников, в ходе которых были обсуждены вопросы материального обеспечения ВС Афганистана.

Как планируется, специалисты Министерства обороны Индии в ближайшее время посетят ряд восточноевропейских стран, на вооружении которых остаются вертолеты советского/российского производства. По результатам поездок с представителями Афганистана будут согласованы возможные варианты поставок.

По оценке индийской стороны, Афганистан срочно нуждается в дополнительных вертолетах, поскольку все семь имеющихся ударных Ми-25/35, а также многоцелевые "Читал", переданные Нью-Дели Кабулу в 2015-2016 гг., непригодны к полетам и требуют ремонта.

Посол Афганистана в Индии Шэйда Мохаммад Абдали (Shaida Mohammad Abdali) заявил, что ожидает более тесного сотрудничества Индии с Россией, которое, по его словам, принесет пользу Афганистану.

По заявлению посла, афганские вооруженные силы сейчас находятся в лучшей ситуации и реализуют процедуру перехода от вооружений советского периода на американские ВиВТ. Индия могла бы восполнить потребность в дополнительных вертолетах на промежуточный период, а также провести ремонт имеющихся машин.

Афганистан обратился к Индии по вопросу поставки дополнительных и ремонту имеющихся ударных вертолетов с учетом длительных тесных связей этой страны в сфере ВТС с Россией, а также выстроенной Нью-Дели за последние годы системы сотрудничества с США. Ожидается, что Индия может стать своеобразным посредником для получения Кабулом техники и вооружений от РФ, США и Ирана. Кроме того, афганское руководство рассчитывает на увеличение количества готовящихся в индийских военных учебных заведениях специалистов.

Афганистан планирует перейти от вооружений советской эпохи на американскую и НАТОвскую технику к 2022 году. В рамках достижения этой цели США, в частности, намерены поставить ВС Афганистана 159 восстановленных многоцелевых вертолетов UH-60A "Блэк Хок" и до 150 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор".
22.12.2017
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Страны
Афганистан
Индия
Иран
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-35
Проекты
LOH MD
Военные учения

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