ФСВТС: состоялась 17-я торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея"



Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».

Источник: http://sadko.biz/ Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».Источник: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 22 декабря. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 21 декабря состоялась 17-я торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея", сообщила пресс-служба ФСВТС.

Открывая торжественную церемонию, помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин отметил, что "в этом году торжественная церемония вручения престижной премии "Золотая идея" впервые проходит на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот". И это очень символично. Это место знакомо всему миру. Сюда приезжают из многих зарубежных государств специально для того, чтобы познакомится с российскими достижениями в области военной техники".

Победителям конкурса на соискание премии памятные призы и Дипломы ФСВТС России вручили помощник президента Российской Федерации Владимир Кожин, директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации Александр Миронов.

Лауреатов Премии по итогам 2016 года определил Организационный комитет, в состав которого входили представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, Госкорпорации "Роскосмос", Государственной корпорации "Ростех", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", АО "Рособоронэкспорт".

В этом году в Службу было подано рекордное за все годы проведения конкурса количество заявок (118) от субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий-разработчиков и производителей продукции военного назначения, их авторских коллективов, отдельных работников, а также издательств и средств массовой информации, освещающих военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами.

Организационный комитет по итогам обсуждения предварительной рейтинговой оценки экспертов в ходе открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях.

Список лауреатов будет опубликован в разделе "Национальная премия "Золотая идея" на сайте ФСВТС.