ФСВТС: состоялась 17-я торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея"
|
|
Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».
Источник: http://sadko.biz/
ЦАМТО, 22 декабря. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 21 декабря состоялась 17-я торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея", сообщила пресс-служба ФСВТС.
Открывая торжественную церемонию, помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин отметил, что "в этом году торжественная церемония вручения престижной премии "Золотая идея" впервые проходит на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот". И это очень символично. Это место знакомо всему миру. Сюда приезжают из многих зарубежных государств специально для того, чтобы познакомится с российскими достижениями в области военной техники".
Победителям конкурса на соискание премии памятные призы и Дипломы ФСВТС России вручили помощник президента Российской Федерации Владимир Кожин, директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации Александр Миронов.
Лауреатов Премии по итогам 2016 года определил Организационный комитет, в состав которого входили представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, Госкорпорации "Роскосмос", Государственной корпорации "Ростех", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", АО "Рособоронэкспорт".
В этом году в Службу было подано рекордное за все годы проведения конкурса количество заявок (118) от субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий-разработчиков и производителей продукции военного назначения, их авторских коллективов, отдельных работников, а также издательств и средств массовой информации, освещающих военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами.
Организационный комитет по итогам обсуждения предварительной рейтинговой оценки экспертов в ходе открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях.
Список лауреатов будет опубликован в разделе "Национальная премия "Золотая идея" на сайте ФСВТС.
|
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.12.2016 Лауреаты Национальной премии «Золотая идея» в 2016 году (по итогам 2015 года)
01.07.2013 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству объявила 13-й конкурс на соискание ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в 2013 году
29.10.2012 ФСВТС России завершает прием заявок на 12-й конкурс на соискание Национальной премии «Золотая идея»
05.07.2012 Открыт прием заявок на соискание ежегодной Национальной премии «Золотая идея» в 2012 году (по итогам 2011 года)
20.07.2011 Объявлен одиннадцатый конкурс на соискание Национальной премии «Золотая идея»
01.09.2010 Дмитрий Медведев направил приветствие участникам X конкурса на соискание Национальной премии «Золотая идея»
29.07.2010 О десятом конкурсе на соискание национальной премии «Золотая Идея» за заслуги и достижения в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами
22.07.2009 О девятом конкурсе на соискание ежегодной национальной премии "Золотая Идея" в 2009 году