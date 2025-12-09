Новые российские подлодки "Хаски" используют американские идеи



Проект АПЛ пятого поколения "Хаски".

Источник: РИА Новости Проект АПЛ пятого поколения "Хаски".Источник: РИА Новости

Российский флот, разрабатывая семейство ядерных подводных лодок нового поколения, заимствует идеи у американцев. Новые подлодки, предварительно названные проектом "Хаски", будут строиться в трех вариантах - в базовом варианте с торпедным вооружением, в варианте, вооруженном ракетами "Циркон", и в увеличенном варианте, снабженном баллистическими ракетами. Как ожидается, строительство новых субмарин начнется в 2020 - 2021 годах. Все три версии "Хаски", вероятно, будут максимально унифицированы.

Во многих отношениях "Хаски" напоминают американские субмарины типа "Вирджиния", созданные после окончания холодной войны, когда мощные подлодки типа "Сивулф" оказались слишком дорогими. Изначально они должны были стать обычными торпедными подводными лодками, потом их решили оснастить крылатыми ракетами, а в дальнейшем сочли нужным прибавить специальный модуль боевой части. Более того, подлодки класса "Колумбия", которые США планируют строить в будущем, во многих отношениях являются развитием проекта "Вирджиния". Хотя они больше по размеру, но при этом используют значительную часть технических решений и систем "Вирджинии".

"Хаски" пойдет по тому же пути, что и "Вирджиния". Русские начнут с базового проекта, водоизмещением 8 - 9 тысяч тонн и скоростью 32 - 33 узла. У этой подлодки будет минно-торпедное вооружение, но она сможет запускать и крылатые ракеты. Планируется, чтобы на субмарине могли, как и "Вирджинии", размещаться подразделение боевых пловцов. В вариантах с крылатыми и баллистическими ракетами корпус подлодки будет удлиняться за счет дополнительной секции, аналогично тому, как на "Вирджинии" дополнительный модуль обеспечивает подводной лодке еще четыре пусковые установки с контейнерами, способными нести по семь крылатых ракет. Русские также собираются разрабатывать такие контейнеры, что позволит им при необходимости быстро перевооружать подлодки с баллистическими ракетами крылатыми ракетами - по пять - семь ракет на установку. По концепции это напоминает американский тип "Огайо", который изначально был вооружен баллистическими ракетами "Трайдент II".

Судя по всему, вариант "Хаски" с баллистическими ракетами будет относиться к остальным двум вариантам, как "Колумбия" к "Вирджинии" - то есть будет их увеличенной версией, обладающей по большей части такими же базовыми системами, включая гидроакустику и энергетику. Все "Хаски" будут использовать одинаковые гидроакустические и энергетические системы - в частности те же самые водо-водяные реакторы, применение которых отработано на субмаринах проекта 995A "Борей" и проекта 885M "Ясень".

Россия надеется, что "Хаски" будут намного дешевле подводных лодок проекта 885M - очень хороших, но крайне дорогих. С учетом экономии на унифицированных компонентах и системах Москва хочет снизить стоимость "Хаски" до того уровня, на котором можно будет построить минимум 16-20 подлодок - обычных и с крылатыми ракетами. Русские в идеале хотели бы закладывать по одной новой подлодке каждые два года при сроке строительства не более четырех с половиной лет. Если все пройдет, как планируется, первая "Хаски" будет принята на вооружение в 2025 году, а последняя будет сдана заказчику в 2030-х.

Вариант с баллистическими ракетами будет строиться после того, как флот получит последний ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 995A "Борей". Наличие стратегической субмарины нового поколения позволит России "продолжить перевооружение морских стратегических ядерных сил в 2020-х годах, если компромисс по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений между Россией и США не будет достигнут".

Впрочем, американских экспертов - и в частности сотрудника Военно-морского аналитического центра Майкла Кофмана (Michael Kofman) - намерение России создать еще один тип подводных лодок с баллистическими ракетами несколько удивляет. "Не очень понятно, зачем им еще одна такая подлодка, - заявил Кофман изданию "Национальный интерес" (National Interest). - На мой взгляд, им нужнее обычная многоцелевая субмарина".

Если русские воплотят свои идеи насчет "Хаски" в жизнь, у Кремля появятся подводные лодки, которые он сможет строить в больших количествах на смену старым советским, до сих пор составляющим большую часть российского подводного флота. Впрочем, даже с появлением современных мощных подлодок проекта "Хаски" российский подводный флот не будет представлять такой угрозы, какую когда-то представлял советский.

Military Update, США