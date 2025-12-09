Заправка в воздухе: США создали новый танкер



Boeing MQ-25.

Источник: Eric Shindelbower/Boeing Boeing MQ-25.Источник: Eric Shindelbower/Boeing

Boeing создала первый в мире дрон - палубный топливозаправщик

19 декабря в городе Сент-Луис корпорация Boeing впервые показала широкой публике MQ-25 - беспилотный летательный аппарат-топливозаправщик. По мнению компании, на современном этапе развития авиации ВМС США это средство больше всего подходит для дозаправки американских палубных самолетов в воздухе. "Газета.Ru" проанализировала характеристики беспилотного танкера.

Беспилотный летательный аппарат-топливозаправщик разработан, чтобы предоставить авиации ВМС США возможность дозаправки топливом в воздухе, в первую очередь, палубных истребителей-штурмовиков типа Boeing F/A-18 Super Hornet, самолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Boeing EA-18G Growler и истребителей 5-го поколения Lockheed Martin F-35C.

По мнению разработчиков, MQ-25 позволит резко увеличить радиус боевого применения палубной авиации ВМС США.

В настоящее время на MQ-25 заканчиваются испытания двигателя. В следующем году летные тесты аппарата будут продолжены уже с палубы авианосца. Разработчики полагают, что MQ-25 будет эффективно интегрироваться с катапультой (в том числе элетромагнитной) и системами обслуживания и подготовки к повторным вылетам.

По словам американского адмирала Дона Гаддиса, знания, умения и навыки разработчиков вселяют в них уверенность в реализации подходов корпорации в создании БЛА этого типа. "Мы будем готовы к летным испытаниям MQ-25, когда создание и контракт на постройку аппарата будут оплачены", - заявил адмирал.

В октябре текущего года командование ВМС США уже согласовало финальные требования для нового беспилотного летательного аппарата. Окончательный вариант документа будет представлен 3 января 2018 года.

Тройной конкурс

Как ранее писала "Газета.Ru", разработка дрона-топливозаправщика, который в состоянии взлететь с авианосца и заправить в полете палубные штурмовики и истребители, является стрежневым аспектом планов ВМС США.

Современные американские палубные самолеты F/A-18 E/F Super Hornet и новейший F-35C Lightning II имеют, по оценкам специалистов, недостаточный радиус действия для решения задач по обнаружению и уничтожению противокорабельных ракет противника на дальних подступах к авианосным ударным группам.

Поэтому было признано целесообразным ввести в боевой состав авиакрыла ударного авианосца беспилотные самолеты-топливозаправщики.

Решение особенно важно для Пентагона, учитывая, что уже существуют управляемые высокоточные противокорабельные ракеты дальнего действия, которые способны уничтожить авианосцы на расстоянии до 1000 миль (более 1609 км) от берега.

К таким ракетам, по оценке американских специалистов, относятся в том числе китайские баллистические ПКР DF-21D, называемые "убийцами авианосцев".

Работы по тематике создания тяжелых БЛА, в том числе предназначенных для эксплуатации с авианосцев, ведутся в США уже достаточно давно, напомнил главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

По словам специалиста, программа CBARS (Carrier-Based Aerial-Refueling System - программа создания палубного самолета-топливозаправщика) была развернута в продолжение ранее реализовывавшейся программы по созданию палубного беспилотного разведывательно-ударного летательного аппарата (Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike - UCLASS), которая, в свою очередь, являлась продолжением таких ранее существовавших программ, как UCAS-D (демонстратор боевого БЛА) и J-UCAS (единый боевой БЛА).

Таким образом, работы ведутся с конца 1990-х в общей сложности не менее 17 лет.

Как сказал собеседник "Газеты.Ru", за прошедшие годы рядом американских компаний был накоплен существенный опыт как в создании собственно летательных аппаратов, в том числе с использованием технологий малой заметности, так и в части систем управления подобными БЛА.

На настоящий момент в работах по теме создания палубного беспилотного самолета-топливозаправщика принимают участи три крупные компании - Boeing, Lockheed Martin и General Atomics.

Победителя, который получит контракт на создание БЛА, выберут по итогам конкурса.

Дизайн самолета

Четвертый участник конкурса - компания Northrop Grumman, которая представлялась одним из фаворитов, - недавно приняла решение отказаться от участия в данной программе. Вероятно, отчасти это связано с неоднократно менявшимся видением американских военных относительно роли перспективного палубного беспилотника, полагает Денис Федутинов.

Изначально планировалось, что на его борту будут размещены аппаратура разведки и наблюдения, а также оружие. Однако позже было принято решение первоначально сконцентрироваться на более простой задаче дозаправки самолетов в воздухе. Кроме того, подобное решение, как представляется, должно позволить активнее использовать пилотируемые самолеты для ударных задач.

БЛА при этом смогут перевозить больше топлива, чем истребители в подвесных топливных баках.

Что касается непосредственно компании Boeing, то показанное ей фото нового БЛА достаточно любопытно, подчеркивает Денис Федутинов. Ранее в рамках программ по перспективным БЛА ей предлагались аппараты, внешний вид которых был отличен от него.

В частности, выполнивший первый полет в 2011 году БЛА X-45C (получивший наименование Phantom Ray) был спроектирован по схеме "летающее крыло". Этот аппарат, близкий по размерности к современным истребителям, предполагалось использовать для ряда задач, в числе которых - разведка, нанесение ударов по наземным объектам, а также дозаправка других летательных аппаратов.

Продемонстрированные снимки нового БЛА показывают, что аппарат скорее всего выполнен по классической самолетной схеме с крылом нормальной стреловидности и двумя килями.

Как полагает Федутинов, обводы фюзеляжа, а также высокий угол развала килей свидетельствуют о попытках конструктивно снизить заметность аппарата.

Можно предположить, что для эксплуатации на авианосце, аппарат также получит механизм складывания крыла.

В целом создается впечатление, что его облик, по-видимому, будет ближе к аппарату Avengerот компании General Atomics, чем к ранее создававшимся БЛА собственно компании Boeing.

"Посадить на палубу авианосца пилотируемый самолет - очень нелегкое дело. Посадить беспилотный летательный аппарат типа американского XB-47 - задача усложняется на порядок. А уж создать беспилотный палубный летательный аппарат - воздушный танкер, - это, безусловно, выдающее достижение", - пояснил "Газете.Ru" высокопоставленный источник в российской самолетостроительной отрасли.

Михаил Ходаренок