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США продолжают "восстанавливать" военную мощь

25.12.2017 Независимое военное обозрение 96 0
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Военнослужащие США. Архивное фото
Военнослужащие США. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Имедашвили, STF

Вашингтон потратит 700 миллиардов на защиту национальных интересов

Президент США Дональд Трамп подписал закон о полномочиях в области национальной обороны (National Defense Authorization Act-2018 NDAA), определяющий финансирование деятельности Вооруженных сил (ВС) США на 2018 финансовый год, который фактически уже начался 1 октября 2017 года.

Ранее документ был поддержан обеими палатами Конгресса. Законодателями по многим статьям были увеличены объемы выделяемых финансовых средств на оборону по сравнению с тем, что предлагалось президентом и военными. Сенат подтвердил рост количественного состава военнослужащих и их денежного довольствия с 1 января 2018 года. Трамп подчеркнул, что закон "увеличивает численность ВС США впервые за семь лет и содержит самое высокое за восемь лет повышение базовой зарплаты военнослужащим", которая должна возрасти на 2,4%.

Согласно закону 2018 NDAA, бюджет Пентагона составит 700 млрд долл. и будет выше военных расходов в текущем году на 77,5 млрд. Базовые военные расходы Соединенных Штатов составят 626 млрд долл., а на проведение операций ВС за рубежом будет выделено 66 млрд.

По информации ТАСС, Трамп заявил о том, что оборонный бюджет 2018 года ускорит процесс полного восстановления военного потенциала страны. "Сегодня с подписанием оборонного бюджета мы ускоряем процесс полного восстановления военной мощи США, - отметил он. – Закон повысит нашу боеготовность, усилит меры по модернизации наших сил и поможет предоставить нашим военнослужащим средства, необходимые для борьбы и победы".

Отдельным разделом бюджета выделены статьи, посвященные Российской Федерации. На "противодействие" России и на реализацию программы "Инициативы по сдерживанию в Европе" с целью укрепления уверенности союзников США по НАТО в обеспечении требуемого уровня их безопасности определена сумма в 4,6 млрд долл., из которых 100 млн долл. могут быть потрачены на повышение обороноспособности прибалтийских государств и 350 млн – на оказание военной помощи Украине, включая подготовку украинских военных и поставку оборонительных вооружений, техники, в том числе радаров для систем противовоздушной и береговой обороны, а также мин, средств разминирования и кораблей для береговой охраны.

В подписанном Трампом законе также отмечается "расширение влияния России" на Балканах, в таких странах, как Сербия, Босния и Герцеговина, Македония и в частично признанной республике Косово.

Кроме того, 4,4 млрд долл. выделяется на противоракетную оборону и на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западе страны для защиты от угрозы со стороны КНДР.

Следует особо отметить, что не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу министр обороны США должен предоставить в Конгресс доклад, в котором будут отражены "стратегические цели и мотивация Российской Федерации", а также "детальное описание" якобы исходящей от России угрозы национальной безопасности США. Глава Пентагона при подготовке доклада будет обязан оценить боеготовность американских вооруженных сил и представить план "по противодействию военным возможностям" Москвы. Кроме того, законодатели затребовали от Джеймса Мэттиса подробный отчет с указанием "военной техники и технологий стоимостью более 1 млн долл.", которые Россия поставила Балканским государствам с 2012 года.

18 декабря с.г. в Международном торговом центре им. Рональда Рейгана глава Белого дома официально представил своим согражданам новую Стратегию национальной безопасности. Стратегия включает четыре основных раздела: обеспечение национальной безопасности, обеспечение процветания США, повышение американского влияния в различных регионах планеты и "сохранение мира посредством силы". Но основным мотивом этого документа является намерение Трампа утвердить превосходство Америки в мире.

По информации западных и российских СМИ, 13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Вашингтоне, заявил о намерениях Трампа следующее: "Президент ясно дал понять, что считает важным, чтобы США и Россия имели рабочие отношения. Сейчас этого нет". Говоря о Северной Корее, госсекретарь отметил, что США необходимо участие Москвы в процессе реализации санкций против КНДР.

"Мы разговариваем очень предметно с нашими российскими коллегами по вопросам того, что они могут сделать в рамках Совета Безопасности ООН. И снова хочу подчеркнуть: они оказывают очень серьезную поддержку по санкциям", – сказал Тиллерсон. Тем не менее, по его словам, Вашингтону и в дальнейшем понадобится содействие Москвы. "Нам нужен будет каждый сосед – это важно, чтобы там были Япония, Китай, Россия. Каждый должен быть там, чтобы внести свою лепту в успех".

Кроме того, главный дипломат Вашингтона сказал: "Мы призываем Россию, чтобы она подействовала на режим президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы сесть за стол переговоров в Женеве. Мы должны сделать все возможное, чтобы все стороны продолжали присутствовать за столом переговоров". По его словам, в Белом доме намерены продолжать работать с Россией, чтобы сократить насилие в арабской республике и найти мирное решение для этого конфликта.

В свою очередь, 14 декабря на большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что постепенно у Трампа будут создаваться возможности для налаживания контактов с Россией, и он пойдет по пути своих предвыборных обещаний и намерений.
22.12.2017
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