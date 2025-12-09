НАТО увеличило свои силы быстрого реагирования в три раза



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе.

Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе.Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Блок сделал упор на активизацию военных учений в Восточной Европе

На заседании Совета НАТО 12 декабря было принято решение о продлении мандата генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга до 30 сентября 2020 года. 15 декабря со стороны НАТО была высказана озабоченность блока тем фактом, что у России появилось оружие, которое потенциально угрожает выполнению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В этом вопросе руководство НАТО действует в привязке к Вашингтону. Власти США готовят новые санкции в отношении России за предполагаемое нарушение Москвой условий Договора о ликвидации РСМД. Пакет соответствующих процедуре документов утвердил президент Дональд Трамп. Теперь его должны одобрить в Конгрессе США.

Также из уст Йенса Столтенберга прозвучало заявление об увеличении за последние три года Сил быстрого реагирования НАТО в три раза и доведении их численности до 40 тыс. человек, из которых 5 тыс. готовы к развертыванию в течение нескольких дней. Он подчеркнул, что с 2014 года североатлантический блок сделал упор на активизацию военных учений в Восточной Европе, усилил контроль воздушного пространства в Прибалтике и развернул четыре дополнительные тактические многонациональные группы на восточной границе НАТО.

Он особо отметил, что Брюссель не оставляет без внимания киберпространство. По его словам: "Средства киберзащиты НАТО сильны, как никогда. Команда из 200 человек круглые сутки обеспечивает защиту сетей альянса. В режиме реального времени мы обмениваемся с нашими союзниками и партнерами, в том числе с ЕС, информацией о киберугрозе через платформу обмена данными о вредоносных программах". О предстоящей реформе командования альянса Йенс Столтенберг сказал: "Мы стремимся создать новое командование, чтобы гарантировать свободу доступа и безопасность главных трансатлантических морских путей, а также чтобы усовершенствовать возможности перемещения наших сил и техники в Европе".

Александр Шарковский

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