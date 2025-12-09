Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

НАТО увеличило свои силы быстрого реагирования в три раза

25.12.2017 Независимое военное обозрение 96 0
0
Понравилась новость?
 0
Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Блок сделал упор на активизацию военных учений в Восточной Европе

На заседании Совета НАТО 12 декабря было принято решение о продлении мандата генерального секретаря альянса Йенса  Столтенберга до 30 сентября 2020 года. 15 декабря со стороны НАТО была высказана озабоченность блока тем фактом, что у России появилось оружие, которое потенциально угрожает выполнению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В этом вопросе руководство НАТО действует в привязке к Вашингтону. Власти США готовят новые санкции в отношении России за предполагаемое нарушение Москвой условий Договора о ликвидации РСМД. Пакет соответствующих процедуре документов утвердил президент Дональд Трамп. Теперь его должны одобрить в Конгрессе США.

Также из уст Йенса Столтенберга прозвучало заявление об увеличении за последние три года Сил быстрого реагирования НАТО в три раза и доведении их численности до 40 тыс. человек, из которых 5 тыс. готовы к развертыванию в течение нескольких дней.  Он подчеркнул, что с 2014 года североатлантический блок сделал упор на активизацию военных учений в Восточной Европе, усилил контроль воздушного пространства в Прибалтике и развернул четыре дополнительные тактические многонациональные группы на восточной границе НАТО.

Он особо отметил, что Брюссель не оставляет без внимания киберпространство. По его словам: "Средства киберзащиты НАТО сильны, как никогда. Команда из 200 человек круглые сутки обеспечивает защиту сетей альянса. В режиме реального времени мы обмениваемся с нашими союзниками и партнерами, в том числе с ЕС, информацией о киберугрозе через платформу обмена данными о вредоносных программах". О предстоящей реформе командования альянса Йенс Столтенберг сказал: "Мы стремимся создать новое командование, чтобы гарантировать свободу доступа и безопасность главных трансатлантических морских путей, а также чтобы усовершенствовать возможности перемещения наших сил и техники в Европе".


Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Евросоюз
Кибербезопасность
РСМД

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 05:02
  • 9
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 25.12 02:26
  • 51
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 25.12 01:36
  • 1
Бондарев: в России скоро начнется изготовление опытного образца ПАК ДА
  • 25.12 01:34
  • 1
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 25.12 01:20
  • 152
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 25.12 01:12
  • 13
Китайцам не нравится первоклассное российского вооружение? Увидев его, я поверил в это
  • 25.12 00:44
  • 20
"Оводов" вооружили "Ураном"
  • 25.12 00:29
  • 1
Добить всех террористов: добровольцы ЧВК Вагнера переместились в Хаму
  • 25.12 00:21
  • 139
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 25.12 00:20
  • 67
Крутое пике российской промышленности
  • 24.12 23:52
  • 8
Минобороны продемонстрировало новый робототехнический комплекс "Кунгас"
  • 24.12 22:08
  • 3
Кожин рассказал, как Турция будет платить за С-400
  • 24.12 22:03
  • 98
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 24.12 20:23
  • 2
Британские корабли сменят зенитные ракеты
  • 24.12 17:13
  • 1
Китайцы испытают крупнейший гидросамолет
другие обсуждаемые темы