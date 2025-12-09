Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"



Глава Пентагона Джеймс Мэттис проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017.

Источник: © AFP 2017 / John Thys Глава Пентагона Джеймс Мэттис проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017.Источник: © AFP 2017 / John Thys

Тем временем российская армия начала отвод своих сил из Сирии

Отрицая роль Москвы в победе над "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ), министр обороны США Джеймс Мэттис сделал заявление: "Я считаю, что с ИГ все еще есть проблемы, борьба с ним еще не закончена - не верьте тем, кто говорит об окончательной победе над ИГ. Мы продолжаем бороться с ними, они отступают и не могут противостоять нашему альянсу".

Напомним, в начале прошедшей недели Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин совершил короткий вояж в Сирию. На авиабазе Хмеймим он отдал приказ: "Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: начать вывод российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации". На что представитель американского Министерства обороны майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй сказал: "Российские заявления о выводе войск не часто соответствуют фактическому сокращению их числа, эти заявления не окажут влияния на приоритеты США в Сирии". Но 11 декабря стало известно, что часть самолетов отправляется домой в течение нескольких часов, а 12 декабря интенсивность вывода войск нарастала уже лавинообразно. Пресс-служба МО РФ завалила СМИ сообщениями о прибытии из Сирии фронтовых бомбардировщиков Су-34 на аэродром в Хабаровском крае, истребителей МиГ-29СМТ в Астраханскую область. В те же сроки начался отвод ударной группы дальней авиации из Моздока (самая близкая к Сирии авиабаза ВКС на территории России) бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Их также отправили к местам постоянной дислокации в Калужской, Иркутской и Мурманской областях.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО