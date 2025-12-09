Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе



Выездная коллегия МО РФ в Балашихе.

Источник: Вадима Савицкого/пресс-служба МО РФ Выездная коллегия МО РФ в Балашихе.Источник: Вадима Савицкого/пресс-служба МО РФ

Российское военное ведомство подвело итог сирийской кампании и своей деятельности за 2017 год

В пятницу на площадке Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в подмосковной Балашихе состоялась выездная коллегия МО России с участием президента Владимира Путина. С докладом выступил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Глава военного ведомства впервые рассказал о числе российских военнослужащих, принявших участие в сирийское военной операции, и сообщил другие показатели, которых Минобороны достигло к концу уходящего года.

СИРИЙСКАЯ КАМПАНИЯ

Подводя итог военной операции в Сирии, Сергей Шойгу подчеркнул: "Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих Российской армии. Из них свыше 14 тыс. отмечены государственными наградами". Получили боевое крещение 80% экипажей оперативно-тактической и 90% армейской авиации. На каждого из военных летчиков пришлось от 100 до 120 боевых вылетов. В целом авиагруппы, задействованные в сирийской войне, совершили 34 тыс. боевых вылетов.

Российские военные успешно применяли баллистические ракеты для уничтожения наиболее важных целей. Помимо крылатых ракет морского базирования "Калибр" и воздушного базирования Х-101, Х-55, использовались тактические комплексы "Точка-У" и оперативно- тактические ракетные комплексы "Искандер". Кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, а самолетами стратегической авиации - 66 ударов на дальность от пятисот до полутора тысяч километров. Задачи по уничтожению главарей бандформирований и объектов террористов в глубоком тылу решались Силами специальных операций.

Комплексами ПВО "Панцирь" было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов и 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В результате операции уничтожено 8 тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулемётами, 718 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.

Ликвидировано 60 тысяч 318 боевиков, из них 819 главарей бандформирований и две тысячи 840 выходцев из Российской Федерации. Авиацией решена важнейшая задача по лишению террористических организаций источников доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее 3-х млн долл. в день. Уничтожено 396 мест незаконной добычи нефти и заводов по её переработке, а также 4 тысячи сто топливозаправщиков.

Российскими саперами разминировано 6 тыс. 533 гектара территории, 1 тыс. 410 км автомобильных дорог, 17 тыс. 138 зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено 105 тыс. 54 взрывоопасных предмета. Офицерами Международного противоминного центра Российской армии на территории Сирии создан Центр подготовки специалистов по разминированию.

Подготовлено 740 сирийских военнослужащих. Теперь они самостоятельно решают задачи по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов.

Министр обороны заверил, что военная операция в Сирии была проведена в основном в пределах изначально предусмотренных Министерством обороны ассигнований путём оптимизации планов деятельности и боевой подготовки. Дополнительные затраты, связанные с увеличением расхода боеприпасов и восстановлением техники, обеспечивались за счет перераспределения ГПВ без изменения ее ключевых параметров.

ВОЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В Ракетных войсках стратегического назначения три ракетных полка завершили перевооружение на современные комплексы "Ярс" подвижного базирования. Авиационные стратегические ядерные силы в текущем году пополнились тремя модернизированными самолетами.

В Сухопутных войсках сформированы управление армии, восемнадцать соединений и воинских частей. В войска поступило 2 тыс. 55 новых и модернизированных образцов вооружения, на которые переоснащено три соединения и одиннадцать воинских частей. В составе Воздушно-космических сил сформированы военно-транспортная авиационная дивизия и авиационная дивизия особого назначения. Получен 191 современный самолет и вертолет, 143 единицы вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. С декабря заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система.

В состав Военно-Морского Флота вошли 10 кораблей и боевых катеров, 13 судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". Морская авиация пополнилась 15-ю современными самоетами и вертолетами. На Северном флоте развернуто управление 14-го армейского корпуса.

В Воздушно-десантных войсках сформированы отдельные десантно-штурмовые и ремонтно-восстановительные батальоны. Поставлено 184 новых боевых бронированных машины и самоходных орудия. В Вооруженные Силы поступило 199 беспилотных летательных аппаратов.

Возможности Единой системы управления тактического звена доведены до заданных Минобороны требований. В ходе мероприятий боевой подготовки достигнуто сокращение временных показателей на организацию боевых действий на 20-30%, а при управлении боем – в полтора-три раза.

ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

За пять лет Вооруженные Силы получили: 80 межконтинентальных баллистических ракет; 102 баллистические ракеты для размещения на подводных лодках; три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей"; 55 космических аппаратов; 3 тыс. 237 танков и других боевых бронированных машин; более 1 тыс. самолетов и вертолетов; 150 кораблей и судов; 6 подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс"; 10 ракетных бригад – на комплекс "Искандер"; 12 авиационных полков – на МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34; 3 бригады армейской авиации и 6 вертолетных полков – на Ка-52 и Ми-28; 16 зенитных ракетных полков – на зенитную ракетную систему С-400; 19 дивизионов – на комплекс "Панцирь-С"; 13 дивизионов – на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

35 общевойсковых соединений обеспечены современной боевой экипировкой "Ратник-2". Это практически все Сухопутные войска. Новая техника, поступившая в войска, размещена на современной инфраструктурной базе. По периметру границы РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Это достигнуто за счёт развёртывания и постановки на боевое дежурство шести новых радиолокационных станций высокой заводской готовности "Воронеж", а также доработки трёх действующих радиолокационных станций "Дарьял", "Днепр" и "Волга".

В результате выполнения Государственной программы вооружений оснащенность армии и флота современным вооружением достигла 59,5%. В стратегических ядерных силах уровень современности составляет 79%, в Сухопутных войсках – 45%, в ВКС – 73%, в Военно-Морском Флоте – 53%.

Только с 2012 года доля современной техники возросла почти в 4 раза, темпы военного строительства – в 15 раз, численность военнослужащих по контракту – в 2,4 раза, интенсивность мероприятий боевой подготовки войск – на 30%.

Создана мощная военная инфраструктура в Арктике, ни одна страна в мине не имеет ничего похожего.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ США и НАТО

С 2012 года численность размещённых военных контингентов НАТО у западных рубежей России увеличилась в три раза. В Прибалтике и Польше развёрнуты четыре батальонные тактические группы, бронетанковая бригада сухопутных войск США, штабы многонациональных дивизий НАТО в Польше и Румынии. Численность сил первоочередного задействования альянса возросла с 10-ти до 40-ка тысяч военнослужащих, а срок их готовности сокращён с 45-ти до 30-ти суток. Система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности. Её элементы также развёрнуты в Японии и Южной Корее. Интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у наших границ увеличилась в три с половиной раза, а морской – в полтора раза.

В 2014 году альянсом проведено всего 282 учения, а в этом – уже 548. Ежегодно у западных границ России проводится более 30-ти учений, сценарии которых основываются на вооружённом противоборстве с нашей страной. Военный бюджет в 2018 году в США превысит 700 миллиардов, в Великобритании составит порядка 60-ти миллиардов, а во Франции и Германии – по 40 млрд долл.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

Военный бюджет в следующем году составит 2,8% от ВВП, или 46 млрд долл. В 2018 году Вооружённые Силы планируется вывести на 61% уровень обеспечения современными вооружениями и техникой, в том числе в стратегических ядерных силах – 82%, Сухопутных войсках – 46%, ВКС – 74%, Военно-Морском Флоте – 55%. В Ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены на боевое дежурство 11 пусковых установок с баллистическими ракетами "Ярс". В боевой состав планируется ввести шесть модернизированных стратегических ракетоносцев. Принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта 955А "Князь Владимир", вооружённый баллистическими ракетами "Булава".

В Сухопутных войсках будут сформированы семь соединений и воинских частей. Армия получит порядка трёх с половиной тысяч единиц новых образцов вооружения.

В Воздушно-космические силы и авиацию ВМФ поступят 203 новых и модернизированных самолёта и вертолёта, четыре дивизионных комплекта зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" и десять дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В боевой состав ВМФ планируется принять 35 кораблей и судов обеспечения. В следующем году будут завершены работы по реконструкции и строительству одиннадцати аэродромов, включая Североморск-1, Моздок, Балтимор, Бельбек, Алыкель и Чкаловск (Калининградская обл.).

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО