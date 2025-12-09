Новый рынок для российского оружия



Посетители российской экспозиции на выставке "Эксподефенса-2017".

Источник: Николай Поросков / НВО Посетители российской экспозиции на выставке "Эксподефенса-2017".Источник: Николай Поросков / НВО

В Колумбии прошла выставка "Эксподефенса-2017"

К многочисленным выставкам вооружения и военной техники, в которых участвует Россия, добавилась еще одна - Международная выставка научных и технологических достижений в области обороны и безопасности "Эксподефенса-2017". Она проходила с 4 по 6 декабря в столице Колумбии Боготе.

Это оружейное шоу – в тройке крупнейших в Латинской Америке наряду с выставками в Чили и Бразилии. "Эксподефенса" проводится уже в десятый раз. Если быть точным, то Россия уже участвовала в колумбийской выставке в 1990-е годы, но мероприятие это еще не было столь представительным и проходило под другим названием – "Экспомилитар", участвовал в ней предшественник нынешнего "Рособоронэкспорта" – "Росвооружение".

В Колумбии тогда многое и часто менялось. Шла ожесточенная война правительства с оппозиционными формированиями Революционных вооруженных сил Республики Колумбия (FARC). Они, как и организация на Кубе с таким же названием, многие годы поддерживалась Советским Союзом. Понятно, что официальное колумбийское руководство не торопилось распахивать объятия для сотрудничества с Россией. Отсюда сохранившееся мощное влияние на страну Соединенных Штатов, которое подпитывается ежегодными вливаниями в 500 млн долл.

Сегодня страна на экономическом и политическом подъеме, по ВВП на душу населения Колумбия оставила позади Аргентину. Война, длившаяся без малого полвека, завершена. Президент Хуан Мануэль Сантос стал лауреатом Нобелевской премии мира. Идет разоружение бойцов FARC, которых называют и партизанами, и террористами. Резко снизилась преступность. В подтверждение можно сказать, что Богота очищена от гаминов, мальчиков-убийц.

Автор этих строк, привыкший к длинным очередям при входе на российские выставки МАКС и "Армия", к магнитным рамкам и шмонам личного имущества, буквально не заметил, как оказался в павильоне "Эксподефенса-2017" – настолько все было естественным, незаметным, даже интеллигентным.

Торговый оборот между нашими странами – 300 млн долл. в год, в Боготе есть постоянные представительства российских фирм. Россия участвует в разминировании территории. 87 колумбийских студентов, получивших стипендии от России, учатся в наших вузах. Всю колумбийскую армию обслуживают наши военно-транспортные вертолеты Ми-17. Наших боевых "вертушек" колумбийцы не закупают пока, используя американские "Блэк хок".

Лучшей рекламой российских машин стало их участие в операции колумбийского спецназа "Шах" по освобождению заложников. Один из таких вертолетов с названием "Libertad-1" ("Свобода-1") выставлен у входа на выставку. Он принадлежит Третьему авиационному батальону воздушно-штурмовой дивизии сухопутных войск Колумбии. На нем силы специальных операций освободили из плена группировки FARC 15 заложников, среди которых было трое американцев и бывшая кандидат на пост президента Колумбии, проведшая у повстанцев шесть лет. За время операции не было сделано ни одного выстрела.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ

Неучастие России в колумбийской выставке вооружений и военной техники стало казаться всем неестественным, и появление на "Эксподефенса-2017" представителей наших ведущих оборонных фирм под эгидой госпосредника в торговле оружием "Рособоронэкспорта" все поставило на свои места.

– Истории военно-технического сотрудничества России и Колумбии уже более 20 лет, – рассказал глава российской делегации, начальник управления Департамента маркетинговой деятельности

"Рособоронэкспорта" Александр Денисов. – Все эти годы наши страны поддерживали и укрепляли добрые взаимовыгодные отношения, при этом объем поставок российской продукции и оказания услуг военного назначения приблизился к отметке в 500 млн долл. Сегодня на вооружении колумбийской армии стоит более 20 вертолетов типа Ми-17, и "Рособоронэкспорт" своевременно организует их техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, мы видим интерес к активному сотрудничеству по другим видам российской продукции для всех видов вооруженных сил, а также специальных подразделений армии и полиции.

За месяц до открытия выставки заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский был награжден колумбийской медалью "За заслуги". Награду вручал командующий сухопутными войсками Министерства национальной обороны Колумбии генерал Хосе Альберто Мехия Ферреро. Эта высокая награда отражает уровень двухстороннего сотрудничества и свидетельствует о вкладе России и непосредственно госпосредника в укрепление обороноспособности Колумбии и мирное урегулирование в стране.

На стенде "Рособоронэкспорта" в этот раз было представлено более 250 образцов российских вооружения и военной техники. Наиболее перспективными в латиноамериканском регионе специалисты считают учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренные многофункциональные истребители Су-35, Су-30МК и многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М.

Иностранные заказчики традиционно проявляют интерес к вертолетам Ми-17, Ми-26Т2 и "Ансат", к российским средствам ПВО, в частности, к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М2КМ" и "Бук-М2Э", переносному зенитному ракетному комплексу "Игла-С".

И конечно, страны региона проявили интерес к вооружению и технике для сухопутных войск. Эти ВВТ применяются и спецподразделениями по борьбе с преступностью, терроризмом и наркомафией. Речь идет о боевых машинах пехоты БМП-3, бронетранспортерах БТР-80А и БТР-82А, автомобилях семейств "Тигр" и "Тайфун-К", стрелковом оружии и средствах ближнего боя.

Специалисты "Рособоронэкспорта" показали в Колумбии комплексный продукт – "Систему безопасности российского производства", охватывающую весь спектр решений по обеспечению охраны правопорядка, борьбе с терроризмом, обеспечению государственной, инфраструктурной и информационной безопасности.

Наше участие в "Эксподефенса" своевременно и потому, что колумбийские военные намерены реформировать свои ВВС и ПВО, вооружение которых устарело. Россия участвует в двух проходящих ныне тендерах в авиационной сфере. Представители фирм "Сухой" и "МиГ", приехавшие на выставку, дали заинтересованным посетителям исчерпывающую информацию о своей продукции. Предварительный анализ дает понять, что шансы российских производителей весьма неплохие. С другой стороны, на выставке не раз слышал, что на латиноамериканском рынке присутствует большое количество предложений иностранных компаний (Израиль, США, Белоруссия, Украина и др.) по модернизации российских вертолетов, особенно авионики.

– Наша авионика свои функции выполняет, – возражают российские специалисты. – К тому же невозможна установка чужой, неадаптированной, несертифицированной аппаратуры на технику нашего производства. Разрешит ли эту установку производитель? Да, российские производители вертолетов ведут переговоры с израильтянами, но это не более чем рабочий момент.

ПРОРВАТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЛОКАДУ

Колумбийцы и сами выходят с предложениями, находящимися за рамками российской экспозиции. Их, в частности, интересуют средства связи 6-го поколения. Российская делегация вела переговоры, касающиеся нашего участие в обеспечении батальона, который на деньги ООН формирует Уругвай для участия в миротворческих операциях в Конго. Россия поставит туда автомобили "Урал" колесной формулы 4х4 и 6х6 для перевозок личного состава, оперативных групп и грузов.

Капитан контртеррористического подразделения спецназа Колумбийской армии (имени он просил не называть) был откровенен:

– Из российских вооружения и военной техники мы используем только военно-транспортные вертолеты. И хотя много знаем об операциях российского спецназа (например, об освобождении заложников в московском театре), ваше боевое оружие не используем. Мы могли бы знать больше, но не владеем русским языком. Бойцы наших подразделений хорошо владеют испанским и английским. Мы ничего не знаем о конкретных образцах российского оружия. И в ближайшее время мы вряд ли будем пользоваться российским оружием. У нас оружие американское, английское, немецкое, чешское.

– Силы специальных операций Колумбии имеют отдельный бюджет, – пояснил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. – Было бы очень неплохо продавать им российское специальное вооружение. Например, уникальное подводное оружие, которое хорошо себя зарекомендовало, бесшумные пистолеты, какие у нас закупал Израиль.

Руслан Николаевич попытался по-своему "прорвать информационную блокаду", подарив капитану написанную им книгу о российском специальном вооружении.

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ "ОРЛАН"

Заместитель директора ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) Евгений Муравьев с помощью госпосредника представил на выставке многофункциональный комплекс на базе беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Орлан-10Е". Он предназначен для долговременного мониторинга наземной и морской поверхности, определения координат объектов. Этот дрон имеет возможность долговременного сбора разведывательной информации, он оснащен дневной и ночной оптикой, радиоаппаратурой.

Совместно с "Рособоронэкспортом" Муравьев провел презентацию в Перу и на Кубе. Интерес был проявлен, но конкретных предложений пока нет. Сотрудничество с госпосредником дает Специальному технологическому центру возможность заниматься международной военно-технической деятельностью, иметь площадку для представления своей продукции. Можно сказать, это один из примеров частно-государственного партнерства.

Предприятие существует более 18 лет. Основной продукт – различные устройства пеленгации, радиомониторинга по обнаружению радиоэлектронных излучений. Аппаратура прошла через многие конфликты.

"Орлан-10" принят на вооружение в России в 2011 году. По нему есть солидный гособоронзаказ. Оргштатно БЛА "Орлан" размещен во многих подразделениях Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, в разведывательных авиационных подразделениях. Практика показала: с помощью БЛА удобно управлять подразделениями и частями.

В Сирии "Орлан-10" вел (и ведет) разведку, контролирует нанесение ударов Воздушно-космическими силами. Аппарат получил высокую оценку командующего группировкой в этой арабской республике.

Очень любопытное обстоятельство: "Орлан" способен искажать магнитные поля. В результате летчик противоборствующей стороны, думая, что летит в верном направлении, на самом деле движется в обратную сторону.

"ПРИШЛИ МЫ – ИЗ РОССИИ"

Необходимо сказать, что россияне на "Эксподефенса-2017" активно продвигали и гражданскую продукцию. Представители фирмы "Азимут" рекламировали универсальное навигационное оборудование аэропортов, диспетчерскую аппаратуру. Такая активность объясняется отчасти тем, что управляющей компанией "Ростех" поставлена задача до 2030 года иметь долю гражданской продукции в 50%. Познакомиться с "мирной" продукцией известного в мире российского концерна "Швабе" приехал на выставку министр здравоохранения Колумбии. Результатами посещения удовлетворены обе стороны.

Оценив растущий колумбийский рынок, на "Эксподефенса" представители некоторых российских фирм нагрянули, что называется, самотеком. В частности, компании "Би Питрон". Это одна из первых компаний в России и СНГ, которая начала деятельность по техническому переоснащению отечественных промышленных предприятий. Предоставляет решения в области связи.

– Мы проектируем кабельную сеть, изготавливаем и обслуживаем ее, – рассказал заместитель генерального директора "Би Питрон" Сергей Лазовский. – Это может быть кабельная сеть самолета, наземной боевой техники, космического аппарата. Работаем главным образом на российский оборонно-промышленный комплекс. Гособоронзаказ составляет у нас более 50%. У нас большой контракт с Концерном ВКО "Алмаз-Антей" – разрабатываем системы для С-500 "Триумфатор". Для ОКБ "Новатор" изготовляем кабельные жгуты. Есть большой контракт с НИИ радиоприборостроения по проекту "Небо" (радиолокационная система). В прошлом году начали разработку системы передачи данных для Су-30.

"Би Питрон" давно хотел опробовать латиноамериканский рынок. Большие перспективы фирма видит в Перу, Эквадоре и Колумбии. Здесь провели много полезных встреч, в том числе с компанией, занимающейся обслуживанием авиационной техники.

Директор с российской стороны российско-колумбийской компании Russia Colombia Enterprise (RCE) Александр Першин ставит цель связать с этим регионом российских производителей, "чтобы наши технологии могли развиваться, наши заводы могли получать заказы". Компания создана в этом году. Вообще в Латинской Америке RCE работает года три: Аргентина, Чили, Перу и вот теперь Колумбия.

– Да, здесь большую часть рынка занимают американцы, – горячо констатирует Першин, – но пришли мы – из России. Наши предприятия также могут предложить на этом рынке свою продукцию и будут конкурировать.

Имеется в виду и военная, и гражданская продукция. RCE, как официальный представитель КБ им. Алексеева (Нижний Новгород) в Колумбии, намерена предлагать экранопланы. В России они мало востребованы. В целом эксплуатация экранопланов намечается в Тихом океане, Карибском море, Атлантике.

Обе названные выше компании твердо намерены работать с "Рособоронэкспортом", чтобы иметь возможность выйти на внешний рынок. А у госпосредника огромный опыт работы "на этом поле".

"ЭТУ ПЛОЩАДКУ БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ"

– Выставка превзошла все наши ожидания, – констатирует руководитель российской делегации Александр Денисов. – Не предполагали такого наплыва серьезных профессиональных делегаций. Их было более 20 за неполных три дня работы. Это два заместителя министров обороны, шесть командующих видами вооруженных сил разных стран, не считая Колумбии. Были представители логистики из четырех государств. Более половины делегаций, это было понятно, со знанием дела интересовались конкретными образцами техники для возможных последующих закупок. С этой точки зрения результаты выставки нас очень обнадеживают. Очень интересно прошли переговоры с боливийской стороной, с командующим сухопутными войсками Парагвая. Плодотворно пообщались с командующим ВВС Колумбии о продвижении наших самолетов Су-35 и МиГ-29М2. "Мы хотим летать на ваших самолетах", – говорят летчики-латиноамериканцы.

Шеф логистики ВВС Колумбии подробно интересовался послепродажным обслуживанием российской техники. Сама постановка вопроса говорит о том, что интерес конкретный, что мнение, сформированное по результатам переговоров, поможет им в принятии окончательных решений о закупке нашей авиатехники.

По качеству переговоров, количеству посетителей, говорит Александр Денисов, "Эксподефенса-2017" ничуть не уступает другим выставкам в Латинской Америке, а в чем-то даже превосходит их – настолько активно проявляют интерес иностранные заказчики.

– Эту площадку, думаю, будем поддерживать. Будем докладывать своему руководству, что в этой выставке нам надо участвовать, – оптимистично настроен Александр Денисов. – Страна до последнего времени вела боевые действия, такого опыта нет, наверное, ни у кого. Все, что происходит в Колумбии, вызывает интерес соседних стран. Эта страна – одна из платежеспособных в регионе. Это вселяет надежду, что вооружение и военная техника будут закупаться, модернизироваться. Значительная доля закупок, думаю, будет принадлежать России.

ТЕНДЕНЦИИ ТАКОВЫ

Выставка подтвердила одну укрепившуюся тенденцию: "Рособоронэкспорт" сегодня продвигает (и не только в Латинской Америке) элементы системы комплексной безопасности. Это средства борьбы с терроризмом, обеспечения общественного порядка, целый комплекс оборудования, имущества, которые показали эффективность, в частности, во время Олимпиады в Сочи и других массовых мероприятиях. У колумбийских соответствующих структур это предложение также вызвало интерес. О системе комплексной безопасности шла речь и на переговорах с парагвайской и боливийской делегациями.

Останется на годы актуальной продажа российских вертолетов. Они для региона со сложными климатическими условиями – один из предпочтительных видов транспорта: возможность доставки людей и грузов в труднодоступные районы, нет необходимости в сложной инфраструктуре. Эти машины хорошо зарекомендовали себя и в боевых действиях в Колумбии, и в многочисленных ситуациях при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Колумбии, Мексике, Боливии, Перу.

– Об увеличении числа наших вертолетов в Колумбии говорить пока сложно: в стране не завершен переход к миру, нет полной ясности, что делать, когда мир состоится, – размышляет Александр Денисов. – Но задачи в промышленности никуда не исчезли, это дает основания думать, что число вертолетов увеличится.

Добавим, что в регионе в последнее время появились достаточно жесткие требования по послепродажному обслуживанию. Переговоры на выставке это подтвердили. Прежде чем принять решение о закупке ВВТ, заказчик хочет разобраться в послепродажном обслуживании. И госпосредник реагирует на это требование.

Большое развитие получил офсет – промышленные инвестиции продающей стороны в экономику страны-покупателя. В Колумбии строится сервисный центр по обслуживанию и капремонту вертолетов, в Перу – строительство в пустыне центра капитального ремонта, в Бразилии в следующем году войдет в строй ремонтный центр для вертолетов.

Увеличились и требования к качеству и срокам исполнения контрактов. Во многих странах региона есть четкие программы замены устаревшей авиатехники. И в Аргентине, где самолеты просто не могут летать, ВВС свои задачи по охране страны не выполняет. Тормозят финансы. В Колумбии "Миражи", израильские "Кфиры" ("львята") выработали все сроки. Заменить пока мешает внутриполитическая ситуация. Такие проблемы есть практически у всех, за исключением разве что Венесуэлы, где авиатехника современная – наши Су-30.

Замены техники грядут. Конечно, на основе тендеров. Наши предложения, по мнению многих, в том числе иностранных специалистов, – на голову выше остальных поставщиков. Су-30, не говоря о Су-35, значительно превосходит свои аналоги.

"Задняя калитка" американского "огорода"

Компетентное мнение

Анатолий Пунчук, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству:

– Перед нами стоит задача активизации работы по продвижению нашей техники в Латиноамериканском регионе, хотя мы понимаем, что это территория активного влияния США. В этом регионе многие государства эксплуатируют нашу технику, в частности, вертолеты. Наши вертолеты по сочетанию цены и качества лучше других – это не оспаривают даже американцы. И сравнительный анализ это подтвердил. Ми-17 адаптирован под непростые климатические условия Латинской Америки. Наши вертолеты выполняют задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф. У американских, французских конкурентов очень много ограничений, в частности, при полетах над водной гладью.

Сегодняшняя задача – поддерживать российские вертолеты в исправном состоянии, создать условия для формирования сети сервисных центров, улучшить послепродажное обслуживание техники. Сегодня заказчик хочет не просто приобретать финальную продукцию, но требует создания сервисных центров, ускоренной поставки запасных частей, обучения технических специалистов.

Мы заинтересованы продвигать в Колумбию авиацию, средства ПВО и в целом организацию противовоздушной обороны, бронетехнику. Сегодня мы участвуем в тендере на поставку в Колумбию самолетов МиГ-29 и Су-30МКИ. Но в целом предлагаем весь спектр техники и специального оружия. Зачастую в торговле оружием превалирующим сегментом оказывается политическая составляющая. В одной стране региона мы участвовали в тендере на поставку техники для миротворческого батальона, предложили лучшие условия, но организаторы предпочли других изготовителей – чисто по политическим условиям.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов:

– По экономике и ВВП Россия сегодня не входит даже в десятку ведущих стран, зато по торговле оружием занимает второе место. Дальше наращивать объемы уже сложно: "свои" рынки насыщены. "Корнетами" вооружили полмира, самолеты марки "Су" поставили даже в Уганду, да и санкции не способствуют. Чтобы удержать второе место, нужны новые подходы.

Я вижу два варианта. Первый – это борьба за нетрадиционные бюджеты: не министерств обороны стран – потенциальных заказчиков, как до этого, а МЧС, полиции, погранслужбы и прочих, где для нас еще могут быть резервы. И второй – это борьба за нетрадиционные рынки стран, где мы до этого по военной технике практически не работали. Одна из таких стран – Колумбия, всегда считавшаяся американским "огородом".

Богота–Москва

Николай Поросков – военный обозреватель.