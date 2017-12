Сломал систему

Космонавт Сергей Рязанский.

Первый ученый-командир космического экипажа возродит российскую космонавтику

В отличие от голливудских фильмов, где в каждой команде по покорению космоса есть хотя бы один химик или биолог, в реальности дела обстоят совсем иначе. Абсолютное большинство нынешних космонавтов — выдающиеся спортсмены, военные и летчики-испытатели. В общем, все те, кто как-то отличился своими физическими данными. "Лента.ру" в рамках проекта "Хедлайнеры года" рассказывает о первом в России космонавте-ученом, который стал командиром экипажа и призван изменить систему.

И швец и жнец

Сергей Рязанский стал первым в истории России ученым, который руководит космическим полетом. На его счету два полета в космос, а общий налет превышает 290 суток. А еще у него четыре выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 27 часов.

В 1991 году Рязанский поступил в МГУ с единственной целью — учить биологию. Эта область науки ему полюбилась еще в школьные годы. После окончания биофака в 1996 году он стал младшим научным сотрудником в Государственном научном центре Российской Федерации Институте медико-биологических проблем РАН. В это же время он участвовал в исследованиях на спутнике "БИОН".

"В том эксперименте мы смогли показать и доказать, что в условиях невесомости меняется взаимодействие мышц, их характеристики, их функциональные свойства. И это очень важно для понимания того, что будет происходить при высадке человека на другие планеты. Например, на поверхность Марса. И каким образом нужно совершенствовать средства профилактики и тренировки для обеспечения длительного полета, а в дальнейшем — длительного пребывания человека на марсианской базе", — рассказал Рязанский в одном из интервью.

После этого он активнее занялся исследованиями в области космоса. В 2000 году он участвовал в эксперименте SFINCSS (Simulation of Flight of International Crew on Space Station — Имитация полета международного экипажа на космической станции) в составе седьмого экипажа и провел в "наземном космосе" 28 суток. Там он испытал новые средства и методы профилактики неблагоприятного действия невесомости, планируемые для использования на МКС, а также ряд исследований по групповой психологии. Далее он участвовал в экспериментах по длительной гипокинезии и с 7-дневной "сухой" иммерсией (имитация состояния невесомости путем погружения в ванну, закрытую непромокаемой тканью).

За 2003 год он успел пройти углубленное медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем в рамках отбора кандидатов на включение в отряд космонавтов и получить допуск от Главной медицинской комиссии. В мае на заседании Межведомственной комиссии по отбору космонавтов Рязанского зачислили в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки, а уже в июне он окончил ее с оценкой отлично.

Биолог из космоса

Квалификация космонавта-исследователя была присуждена Сергею Рязанскому в 2005 году. Но вместо того чтобы продолжить подготовку, будущий командир экипажа решает закончить начатое и получить ученую степень. Проводившиеся еще в конце 90-х эксперименты на "БИОНе" легли в основу его диссертации на тему "Особенности произвольных движений в условиях опорной разгрузки" по специальностям "физиология" и "авиационная, космическая и морская медицина". В 2006 году он становится кандидатом биологических наук.

В РАН решили набрать ученых в отряд космонавтов, и в результате Рязанский стал единственным, кому удалось пройти отбор: "Я здоровый и, наверное, поэтому единственный, кто прошёл отбор по здоровью. Скажу честно, тогда я до конца не понимал, что такое отряд и зачем мне туда надо". Перед присвоением квалификации "космонавт-испытатель" и зачислением в отряд он успел дважды принять участие в экспериментах по программе МАРС-500 и совершить около 750 прыжков с парашютом. Первый полет Рязанского в качестве бортинженера состоялся 26 сентября 2013 года в составе экипажа с Олегом Котовым и Майклом Хопкинсом.

Рязанский стал участником долговременных экспедиций МКС-37/38. Кроме штатных операций во время дебютного полета ему довелось поучаствовать в эстафете олимпийского огня, а также поставить рекорд по пребыванию в открытом космосе в российских скафандрах "Орлан-МК" (более восьми часов). На Землю он вернулся 11 марта 2014 года, и продолжительность полета составила 166 суток.

28 июля 2017 года Рязанский в должности командира экипажа отправился в свой второй космический полет. Помимо Сергея, на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" в космос отправились Паоло Несполи и Рэндольф Брезник.

"Всё-таки ученый-биолог — командир космического корабля — это уникально, такого еще никогда не было", — рассказал Рязанский.

Фотоохота

Помимо всего прочего, Сергей Рязанский постоянно публикует фотографии из космоса. По сути, в 2017 году он был главным поставщиком снимков Земли. В его коллекции есть снимки дневного Санкт-Петербурга, урагана Ирма и Эвереста с высоты 400 километров. С Петербургом история примечательна тем, что орбита МКС не проходит мимо города. К тому же город почти всегда скрыт за облаками. Однако Рязанскому, по счастливой случайности, удалось сделать столь сложный снимок.

"Мы все видим и, конечно же, очень сильно переживаем и расстраиваемся, наблюдая большое количество пожаров в разных точках планеты, — рассказал космонавт в интервью "Фонтаке". — Мы видим, в том числе пожары в небе над Сирией… Нам видно все — и к счастью, и к сожалению. Если мы пролетаем мимо такого района, а видимость и работа позволяют делать фотографии, то обязательно снимаем такие моменты, а затем публикуем — у меня в соцсетях можно увидеть снимки пожаров на северо-западе США, урагана Ирма.

Стихийные бедствия космонавты снимают не столько ради коллекции, сколько для содействия спасателям и ученым. Рязанский отмечает, что на МКС есть особый эксперимент "Ураган", в ходе которого они предоставляют данные о катаклизмах для специальных служб. К примеру, сам он получал запросы от МЧС на снимки пожаров в Приморском крае, так как "спутники еще не все могут поймать".

"В частности, когда оползень сошел около Эльбруса, сразу же поступил запрос, и мы делали фотографии и в срочном порядке их отправляли. Наши американские коллеги вовсю работали после ураганов, они фотографировали Доминикану, Пуэрто-Рико, и это помогало спасательным командам понимать, какие районы затоплены", — добавил Рязанский.

Все фотографии он публикует на своих страницах в социальных сетях. По его словам, одним из самых "неуловимых" был аргентинский лес в форме гитары, однако буквально за пару недель перед возвращением домой он смог его заснять.

Кто-то удивится, а зачем вообще в отряде нужны ученые. Дело в том, что космонавты не только занимаются обслуживанием МКС и ремонтом поломок (для которых также нужно обладать огромным массивом знаний). На орбите проводится множество экспериментов, большинство из которых как раз тесно связаны с биологией и химией.

В частности, Рязанский на станции провел эксперимент "Вектор-МБИ-1", направленный на изучение особенностей вестибулярной стимуляции в невесомости, чтобы выяснить происхождение космической болезни движения. Результаты эксперимента помогут создать средства и методы предполетных вестибулярных тренировок в целях профилактики космической болезни движения. Поэтому его познания в этой области приходятся очень кстати.

Однако проблемы с привлечением ученых в отряд космонавтов по-прежнему остаются. Самой главной было и есть то, что претенденты не могут пройти по физическим данным. Рязанский же является отличным примером, как можно поспеть везде и сразу. Остается надеяться, что другие кандидаты и доктора наук смогут последовать его примеру.