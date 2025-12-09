Китай испытал гигантский самолет-амфибию
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Китайский гидросамолет AG600 (ТА-600).
Источник: Военный Паритет
Самолет-амфибия AG600, один из крупнейших в мире, совершил первый полет, сообщает "Синьхуа".
Испытания прошли на аэродроме города Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая. Взлет состоялся в 09:39 по местному времени и прошел в штатном режиме. Полет AG600 длился около часа.
Главный конструктор самолета Хуан Линцай (Huang Lingcai) отметил, что Китай — одна из немногих стран, способных построить огромный самолет-амфибию.
AG600 предназначен для тушения пожаров. Самолет-амфибия оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями. Длина AG600 составляет 39,6 метра, а размах крыла достигает 38,8 метра. Его максимальная взлетная масса — 53,5 тонны, а крейсерская скорость — 500 километров в час.
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24.12.2017
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