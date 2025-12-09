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Китай испытал гигантский самолет-амфибию

25.12.2017 Lenta.ru 101 0
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AG600
Китайский гидросамолет AG600 (ТА-600).
Источник: Военный Паритет

Самолет-амфибия AG600, один из крупнейших в мире, совершил первый полет, сообщает "Синьхуа".

Испытания прошли на аэродроме города Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая. Взлет состоялся в 09:39 по местному времени и прошел в штатном режиме. Полет AG600 длился около часа.

Главный конструктор самолета Хуан Линцай (Huang Lingcai) отметил, что Китай — одна из немногих стран, способных построить огромный самолет-амфибию.

AG600 предназначен для тушения пожаров. Самолет-амфибия оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями. Длина AG600 составляет 39,6 метра, а размах крыла достигает 38,8 метра. Его максимальная взлетная масса — 53,5 тонны, а крейсерская скорость — 500 километров в час.
24.12.2017
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Страны
Китай
Продукция
AG600

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