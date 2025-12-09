"Такой тактический арсенал нами применен впервые"



Сергей Кобылаш.

Источник: ДИМК МО РФ Сергей Кобылаш.Источник: ДИМК МО РФ

Дальняя авиация — главная ударная сила российских ВКС. О сирийском опыте и маршрутах "дальников" в других районах мира "Известиям" рассказал командующий ДА генерал-лейтенант Сергей Кобылаш,

— Что было самым сложным в боевых вылетах в Сирии?

— Для выполнения боевых задач привлекались Ту-160 и Ту-95МС с высокоточными ракетами и модернизированные Ту-22М3 с авиабомбами. Основной задачей было поражение защищенных командных пунктов боевиков, складов оружия и боеприпасов. Ракеты пускали с максимальной дальности. После пуска они пролетали по несколько тысяч километров. Ту-22М3 выполняли полеты с оперативных аэродромов на полный радиус действия и применяли авиабомбы непосредственно над территорией Сирии. В боевых условиях весь этот тактический арсенал нами применен впервые.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Фото: ДИМК МО РФ

— С какими результатами отработали?

— Оборудование модернизированных ракетоносцев и бомбардировщиков позволило выполнить пуски ракет с большой дальности и бомбометание — с больших высот с высокой точностью. В том числе в сложных метеоусловиях.

Все назначенные объекты были поражены прямым попаданием, что подтверждено видеозаписями беспилотников. В целом задачи по уничтожению целей выполнены с высоким качеством и без потерь.

— Какие выводы сделаны из боевого опыта?

— Выводов сделано достаточно много. Сейчас корректируются программы и задачи, совершенствуется методика. Особое внимание уделяется сложным видам летной учебы, в том числе в составе группы, отработке взлета и посадки с максимальным весом, дозаправке топливом в воздухе, посадке на оперативные аэродромы в непростых погодных условиях. Кроме того, учим экипажи готовиться к полетам над безориентирной местностью, заходу на посадку при ограниченном использовании радиотехнических средств и посадке на полосу ограниченных размеров.

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 Фото: ДИМК МО РФ

— Экипажи "дальников" в 2017 году активно осваивали и самый северный театр военных действий — Арктику. Есть успехи?

— Да, в этом году впервые дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполняли задачи в акватории Берингова моря. В ходе летно-тактического учения экипажи работали в арктических широтах с посадкой в Анадыре. Сложность в том, что это были длительные полеты с посадкой на незнакомом для экипажей аэродроме в неустойчивых метеоусловиях. Аэродром Анадырь расположен в горной местности и имеет сложную схему захода на посадку. Часто там в это время года низкая облачность. Пришлось учитывать и другие факторы, в том числе недостаточное количество запасных аэродромов, повышенный остаток топлива на борту при посадке.

Все полеты в арктических широтах требуют от экипажей высокой выучки, ответственности в решении задач навигации и пилотирования.

— "Дальники" и в других районах мира летают?

— Конечно. В 2017 году экипажи выполняли воздушное патрулирование над акваториями Черного, Балтийского, Каспийского, Баренцева морей, Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. При этом экипажи отрабатывают на практике задачи навигации и боевого применения над безориентирной местностью и водной поверхностью, учатся летать на максимальную дальность с дозаправкой в воздухе. В 2018 году практика полетов в арктической зоне и южных широтах продолжится.

— А в Индонезию зачем летали?

— Это была подготовка и тренировка экипажей для выполнения полетов в южной части Тихого океана. Отрабатывали посадку на новых аэродромах в сложных погодных условиях. В декабре 2017 года пара Ту-95МС после дозаправки в воздухе впервые произвела посадку на индонезийском аэродроме Биак. Полет большой продолжительности проходил над акваторией Тихого океана, в условиях южных широт, в районах со сложной грозовой обстановкой. Экипажам надо было выбрать оптимальный маршрут на заданной высоте с обходом грозовых фронтов. Всё это требовало от летчиков и штурманов мастерства. Посадка на аэродроме Биак тоже была непростой, с учетом специфики местных радиотехнических средств и управления.

— Новые самолеты ждете?

— Конечно, как и любой летчик. В ноябре на Казанском авиазаводе продемонстрирован первый опытный образец стратегического бомбардировщика в версии Ту-160М2, собранного в рамках программы возобновления серийного производства. Самолет передан на летно-испытательную станцию завода для проверки нового бортового радиоэлектронного и навигационного оборудования и отработки двигателей с улучшенными характеристиками. Первый полет запланирован на начало будущего года.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Внедрение новых цифровых технологий позволит существенно повысить боевые возможности ударного комплекса по применению высокоточного оружия большой дальности. Экономичные двигатели, с более широкими ресурсными возможностями, позволят увеличить дальность полета.

Всё это, в совокупности с заявленной энерговооруженностью, сохранит за Ту-160 лидирующие позиции среди стратегических ударных комплексов мира. Ожидаемый прирост боевой эффективности самолета — более чем в 2,5 раза.

— Вы пришли в ДА уже сформировавшимся командиром. До этого проходили службу в штурмовой и бомбардировочной авиации. Есть своя специфика у "дальников" в пилотировании стратегических самолетов?

— Я учился летать на учебных Л-29, потом освоил истребители-бомбардировщики Су-7, Су-17, Су-17М4, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34 и транспортные Ан-26. И только после этого пересел на Ту-160. Даже в должности командующего Дальней авиацией никаких поблажек при переучивании на новый тип авиатехники нет. Когда приступил к освоению Ту-160, то, как и любой летчик, проходил сначала теоретическое переучивание, тренажи, сдавал зачеты, экзамены, выполнял полеты с летчиком-инструктором. Только после всего этого я был допущен и сейчас выполняю самостоятельные полеты на самолете Ту-160.

У каждого самолета есть особенности, своя изюминка, поэтому сложно выделить какой-то один. Все хороши по-своему. На каком-то лучше летать на пилотаж, на каком-то — на полигон, на боевое применение. Каждый из освоенных типов мне дорог по-своему, на каждом было приятно летать. Особенностью Ту-160, конечно, стала для меня работа в составе большого экипажа. До этого полеты выполнял либо в одиночку, либо со штурманом. В стратегическом ракетоносце экипаж значительно больше, поэтому у действий летчика есть свои особенности. Плюс, конечно, масса самолета, его размеры, аэродинамические свойства. Не скажу, что были какие-то сложности с освоением Ту-160, переучиванием. Машина очень интересная, выполнять полеты на ней доставляет огромное удовольствие.

Алексей Рамм, Сергей Вальченко