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Пехота и танки получат новый зенитный купол

25.12.2017 Известия.ru 144 1
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Возможности войсковой ПВО поднимут на качественно новый уровень

Российских пехотинцев, танкистов и артиллеристов прикроет эшелонированный купол ПВО. В 2018 году начнется перевооружение и значительное усиление штатных зенитно-ракетных дивизионов, которые имеются во всех танковых и мотострелковых дивизиях. Вместо устаревших ЗРК малой дальности "Оса" они получат на вооружение современные ЗРК средней дальности "Бук-М2" и "Бук-М3", которые благодаря высокой автоматизации получили прозвище "зенитные роботы". Кроме того, собственные зенитно-ракетные дивизионы теперь появятся в каждом полку. Их вооружат тактическими ЗРК "Тор". По мнению экспертов, усиление войсковой ПВО позволит надежно защитить сухопутные части от всех существующих средств воздушного нападения.

Как рассказали "Известиям" в главкомате Сухопутных войск, принято принципиальное решение о модернизации и значительном наращивании возможностей войсковой ПВО. Она сможет бороться не только с самолетами и вертолетами, но также с крылатыми и баллистическими ракетами, с беспилотниками и высокоточными боеприпасами.

Предполагается, что в ближайшие годы отдельные зенитно-ракетные дивизионы (озрдн), которые предусмотрены по штату в каждой дивизии Сухопутных войск, будут перевооружены "Буками". В 2018 году их получат озрдн в четырех дивизиях: двух в Западном военном округе и по одной — в Южном и Центральном. "Бук-М2" поступает в войска с 2008 года. Это ЗРК средней дальности — до 50 км. Комплекс монтируется на гусеничном шасси и легко может следовать за наступающими частями. Этот ЗРК известен своей универсальностью и может сбивать как стандартные аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) на всех высотах, так и более сложные средства воздушного нападения, например баллистические ракеты или управляемые авиабомбы.

В дальнейшем планируется модернизация всех войсковых "Буков" до последней версии — М3, которая за высокую автоматизацию заслужила прозвище "зенитный робот". Другое отличие "тройки" — новая ракета, более маневренная и устойчивая к радиопомехам.

Еще одно знаковое нововведение в рамках новой концепции развития войсковой ПВО — создание в мотострелковых и танковых полках собственных озрдн с "Торами". Раньше эти ЗРК составляли основу ПВО дивизии. Теперь же на каждую дивизию будет приходиться по четыре зенитно-ракетных дивизиона.

"Тор" (на военном сленге — "бублик") — это тактический зенитно-ракетный комплекс с дальностью стрельбы до 12 км ("Тор-М2" — до 15 км). Он может плавать, действует практически на переднем крае и прикрывает первый эшелон сухопутных соединений от ракет, БЛА, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. "Тор" способен работать в полностью автоматическом режиме и без участия оператора сбивать воздушные цели, оказавшиеся в пределах досягаемости его ракет.

Как рассказал "Известиям" генерал-лейтенант ПВО в отставке Алексей Горьков, сочетание "Буков" с "Торами" позволит обеспечить каждой дивизии полноценную эшелонированную ПВО.

— "Буки" будут поражать цели на дальних подступах, а "Торы" обеспечат прикрытие на ближних рубежах. Получится многослойная, многократно перекрывающаяся, в частности, по высотам и по удалению, зона ПВО, — отметил эксперт. — Комплексы дополняют друг друга, "Буки" имеют одни объекты прикрытия, а "Торы" — другие. В совокупности получится единая система огня, своего рода "непробиваемый купол".

По словам Алексея Горькова, после реализации всех запланированных мероприятий можно будет говорить о качественном росте возможностей войсковой ПВО.

— Благодаря новому подходу мы получим увеличение боевых и огневых возможностей, помехоустойчивости всей группировки ПВО, — добавил специалист. — Это будет серьезный сдвиг по сравнению с нынешним уровнем.

"Государственная программа вооружений 2020" предусматривает модернизацию всех "Буков" и "Торов" до последних модификаций. Дальнейшее развитие войск ПВО СВ должно сопровождаться повышением мобильности, скрытности работы, степени автоматизации, огневой производительности, расширением параметров зоны поражения.


Николай Сурков, Алексей Рамм
22.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
Бук-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
Робот
Тор ЗРК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1309
№1
25.12.2017 01:34
А что на счёт Шилок и Тунгусок и смены для них?
+1
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