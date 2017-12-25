Пехота и танки получат новый зенитный купол



Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Возможности войсковой ПВО поднимут на качественно новый уровень

Российских пехотинцев, танкистов и артиллеристов прикроет эшелонированный купол ПВО. В 2018 году начнется перевооружение и значительное усиление штатных зенитно-ракетных дивизионов, которые имеются во всех танковых и мотострелковых дивизиях. Вместо устаревших ЗРК малой дальности "Оса" они получат на вооружение современные ЗРК средней дальности "Бук-М2" и "Бук-М3", которые благодаря высокой автоматизации получили прозвище "зенитные роботы". Кроме того, собственные зенитно-ракетные дивизионы теперь появятся в каждом полку. Их вооружат тактическими ЗРК "Тор". По мнению экспертов, усиление войсковой ПВО позволит надежно защитить сухопутные части от всех существующих средств воздушного нападения.

Как рассказали "Известиям" в главкомате Сухопутных войск, принято принципиальное решение о модернизации и значительном наращивании возможностей войсковой ПВО. Она сможет бороться не только с самолетами и вертолетами, но также с крылатыми и баллистическими ракетами, с беспилотниками и высокоточными боеприпасами.

Предполагается, что в ближайшие годы отдельные зенитно-ракетные дивизионы (озрдн), которые предусмотрены по штату в каждой дивизии Сухопутных войск, будут перевооружены "Буками". В 2018 году их получат озрдн в четырех дивизиях: двух в Западном военном округе и по одной — в Южном и Центральном. "Бук-М2" поступает в войска с 2008 года. Это ЗРК средней дальности — до 50 км. Комплекс монтируется на гусеничном шасси и легко может следовать за наступающими частями. Этот ЗРК известен своей универсальностью и может сбивать как стандартные аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) на всех высотах, так и более сложные средства воздушного нападения, например баллистические ракеты или управляемые авиабомбы.

В дальнейшем планируется модернизация всех войсковых "Буков" до последней версии — М3, которая за высокую автоматизацию заслужила прозвище "зенитный робот". Другое отличие "тройки" — новая ракета, более маневренная и устойчивая к радиопомехам.

Еще одно знаковое нововведение в рамках новой концепции развития войсковой ПВО — создание в мотострелковых и танковых полках собственных озрдн с "Торами". Раньше эти ЗРК составляли основу ПВО дивизии. Теперь же на каждую дивизию будет приходиться по четыре зенитно-ракетных дивизиона.

"Тор" (на военном сленге — "бублик") — это тактический зенитно-ракетный комплекс с дальностью стрельбы до 12 км ("Тор-М2" — до 15 км). Он может плавать, действует практически на переднем крае и прикрывает первый эшелон сухопутных соединений от ракет, БЛА, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов. "Тор" способен работать в полностью автоматическом режиме и без участия оператора сбивать воздушные цели, оказавшиеся в пределах досягаемости его ракет.

Как рассказал "Известиям" генерал-лейтенант ПВО в отставке Алексей Горьков, сочетание "Буков" с "Торами" позволит обеспечить каждой дивизии полноценную эшелонированную ПВО.

— "Буки" будут поражать цели на дальних подступах, а "Торы" обеспечат прикрытие на ближних рубежах. Получится многослойная, многократно перекрывающаяся, в частности, по высотам и по удалению, зона ПВО, — отметил эксперт. — Комплексы дополняют друг друга, "Буки" имеют одни объекты прикрытия, а "Торы" — другие. В совокупности получится единая система огня, своего рода "непробиваемый купол".

По словам Алексея Горькова, после реализации всех запланированных мероприятий можно будет говорить о качественном росте возможностей войсковой ПВО.

— Благодаря новому подходу мы получим увеличение боевых и огневых возможностей, помехоустойчивости всей группировки ПВО, — добавил специалист. — Это будет серьезный сдвиг по сравнению с нынешним уровнем.

"Государственная программа вооружений 2020" предусматривает модернизацию всех "Буков" и "Торов" до последних модификаций. Дальнейшее развитие войск ПВО СВ должно сопровождаться повышением мобильности, скрытности работы, степени автоматизации, огневой производительности, расширением параметров зоны поражения.

Николай Сурков, Алексей Рамм