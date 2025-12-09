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Специальные вертолетные отряды сформируют в Заполярье

25.12.2017 Известия.ru 84 0
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Вертолет Ми-24 "Крокодил"
Вертолет Ми-24 "Крокодил".
Источник: РИА Новости/Павел Лисицын

Минобороны России планирует усилить российскую арктическую группировку специальными отрядами вертолетов Ми-24 "Крокодил".

Как сообщили "Известиям" в российском военном ведомстве, в отряды, помимо "Крокодилов", войдут эскадрильи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

Всего планируется создать два подразделения, первое из которых будет дислоцироваться в Анадыре, а второе — на Кольском полуострове. Основной задачей для них станут поиск и уничтожение вражеских диверсантов.

По словам военного эксперта Евгения Матвеева, "Крокодилы" являются самыми подходящими вертолетами для Заполярья с точки зрения технических и эксплуатационных характеристик. "По своим боевым возможностям это один из лучших ударных вертолетов в мире. Он сравнительно неприхотлив в обслуживании. У наших военных есть опыт его эксплуатации в разных климатических условиях как в жару, так и в сильные морозы", — пояснил он.

Подробнее о характеристиках российских вертолетов и планах Минобороны по усилению Крайнего Севера читайте в эксклюзивном материале "Известий":


 
22.12.2017
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