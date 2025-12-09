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Т-90 — двадцать пять лет спустя

25.12.2017 Известия.ru 121 0
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Российский танк Т-90С. Архивное фото
Российский танк Т-90С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Владыкин

В этом году исполнилось двадцать пять лет со дня принятия на вооружение Российской армии танка Т-90, ставшего одним из символов современного отечественного танкостроения.

К середине 80-х годов прошлого века стало очевидно, что основной боевой танк Советской армии Т-72Б скоро будет уступать новым зарубежным образцам. Необходимо было оперативно восстановить паритет. В 1986 году была начата опытно-конструкторская работа (ОКР) "Совершенствование-72Б". Головным ее исполнителем было назначено Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ).

5 октября 1992 года, после успешного завершения ОКР, вышло постановление правительства РФ о принятии на вооружение Российской армии танка под индексом "Т-90" и о разрешении продажи за рубеж его экспортного варианта, получившего индекс "Т-90С". Через два года появилась командирская модификация — Т-90К. Т-90 и Т-90К стали первыми танками, принятыми на вооружение независимой России.

Т-90, созданный с учетом опыта эксплуатации и боевого применения Т-72, сохранил его лучшие технические решения (компактность, малая боевая масса, исключительная надежность и простота в эксплуатации). При этом Т-90 до сих пор превосходит лучшие зарубежные танки по таким показателям, как наличие автомата заряжания, встроенная динамическая защита, автоматизированная система управления огнем с комплексами управляемого вооружения и оптико-электронного подавления, а также по высокому запасу хода.

Т-90С впервые был поставлен за рубеж в 2001 году и по сей день остается одним из самых успешных в коммерческом отношении танков. В настоящее время он стоит на вооружении шести стран. Индийская армия — крупнейший эксплуатант этих боевых машин, а с 2004 года при активной помощи специалистов корпорации "Уралвагонзавод" в штате Тамилнад налажено их лицензионное производство. Большая заслуга танка Т-90С еще и в том, что индийский контракт 2001 года фактически спас от развала танковую отрасль России в кризисный период.

Т-90 продемонстрировал высокую боевую эффективность. В настоящее время специалисты анализируют применение этих танков сирийской армией. В боях с террористами они подтвердили высокую живучесть в условиях использования современных противотанковых средств. Не случайно обозреватели британской Times назвали Т-90, применявшиеся сирийской армией в боях за Алеппо, "супертанками, неуязвимыми для ракет".

Это способствовало повышению спроса на Т-90С со стороны целого ряда стран. Тем более что Т-90С несколько лет назад успешно прошел испытания в условиях экстремально высокой (до +54°С в тени) температуры и получил положительную оценку. Интерес к данной машине со стороны иностранных заказчиков не ослабевает, и можно с уверенностью говорить об увеличении числа эксплуатантов Т-90С в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Для укрепления позиций России на международном рынке вооружений в условиях обострившейся конкуренции АО "УКБТМ" совместно с "Уралвагонзаводом" был разработан танк Т-90МС. Он значительно превосходит по характеристикам базовую модель и обеспечивает новый уровень боевых возможностей.

Т-90МС оснащен новым башенным модулем с пушкой повышенной точности стрельбы, новой высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, новыми цифровыми средствами связи, навигации и взаимодействия, а также двигателем увеличенной мощности. Танк имеет повышенные характеристики по защите не только в лобовой проекции, но также по бортам и с кормы. Модульность конструкции обеспечивает наращивание характеристик при последующих модернизациях.

По оценке известного зарубежного эксперта по бронетанковой технике и вооружению сухопутных войск, редактора авторитетного ежегодного справочника Janes Armour and Artillery Кристофера Ф. Фосса, "...Т-90МС в стандартной комплектации представляет собой большой шаг вперед, а значительно улучшенная ситуационная информированность делает танк пригодным для использования в городских условиях".

Одновременно в АО "УКБТМ" продолжается совершенствование танка Т-90 для Российской армии. Создается образец, известный в СМИ и блогосфере как Т-90М. В этой модификации, так же как в экспортном Т-90МС, значительно повышены защищенность, огневая мощь, возможности экипажа по поиску, обнаружению и уничтожению целей, командная управляемость и подвижность.

Закономерным итогом кропотливой работы конструкторов и производственников стало заключение на форуме "Армия-2017" контракта между Министерством обороны РФ и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на поставку партии Т-90М в войска.

25 лет танки Т-90 несут службу в различных уголках мира, оставаясь мощным современным средством обороны и главной ударной силой Сухопутных войск. И даже по прошествии этого срока потенциал их модернизации и наращивания боевых возможностей не исчерпан. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим новые модификации Т-90, способные заинтересовать самых требовательных заказчиков.


Автор — заместитель гендиректора по спецтехнике корпорации "Уралвагонзавод"

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
22.12.2017
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Сирия
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