Американцы обновляют "Паладины" и "Абрамсы"



САУ M109 Paladin.

Источник: defensenews.com САУ M109 Paladin.Источник: defensenews.com

Американская армия начала масштабную программу модернизации своей бронетехники. Вчера, 22 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США заказало компании BAE Systems производство новых гаубиц M109A7 Paladin, а General Dynamics — модернизацию танков M1A1 Abrams.

Закупка новых гаубиц для армии проходит в рамках программы Paladin Integrated Management (PIM). Подрядчик — компания BAE Systems — разработала для американской армии новую модификацию гаубицы M109 Paladin, получившую обозначение A7. Внешне она мало чем отличается от предшественницы А6 (используется то же шасси от БМП Bradley и прежний ствол калибра 155 мм), но внутри это принципиально новая машина.

По словам разработчиков, САУ M109A7 Paladin оснащена принципиально новой электроникой и системой электропитания. Кроме того, в новой версии гаубицы устранят ранее обнаруженные недочёты — ненадёжную автоматическую систему пожаротушения и прочее.

Поставки опытных образцов M109A7 Paladin начались ещё в 2015 году. Всего в рамках "пробной закупки" армия должна получить 65 комплектов, состоящих из гаубиц и транспортно-заряжающих машин M992A3. На сегодняшний день компания BAE Systems отгрузила в войска 37 комплектов, которые сейчас проходят опытную эксплуатацию. Не дожидаясь окончания поставок предсерийных образцов, Минобороны США подписало с подрядчиком первый контракт на мелкосерийное производство новых САУ. Согласно договору, BAE Systems должна поставить американской армии 48 комплектов боевых машин общей стоимостью $414 млн. Если самоходные гаубицы удовлетворят военное ведомство, будет подписан ещё один контракт на поставку 180 САУ и такого же количества транспортно-заряжающих машин. Общая стоимость серийных образцов может достичь $1,7 млрд.

Ещё одним крупным контрактом уходящей недели стал договор с компанией General Dynamics на модернизацию танков M1A1 Abrams до версии M1A2 SEP v3. По словам представителей General Dynamics, новая версия отличается от предыдущей улучшенными прицельными приспособлениями, обновлённой электронной системой и новой активной системой защиты. Кроме того, новые "Абрамсы" будут более экономно расходовать топливо при сохранении мощности двигателя, а также станут более ремонтопригодными. Всего в рамках контракта переоборудованию подлежат 786 "Абрамсов" уже устаревшей версии M1A1, которые выпускались в 80-е и 90-е годы. Стоимость сделки оценивается в $2,7 млрд.

Танк M1A2 SEP v3, представленный на выставке AUSA 2015