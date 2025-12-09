Нестареющие "Малютки" продолжают утилизировать террористов в Сирии



ПТРК "Малютка".

Источник: rg.ru ПТРК "Малютка".Источник: rg.ru

Сирийская армия продолжает применение противотанковых комплексов первого поколения "Малютка". Так, во время боев в Западной Гуте бойцы САА "угостили" боевиков одним таким управляемым ракетным снарядом.

Основным предназначением данных ПТУР является уничтожение бронированной техники, однако в Сирии комплексы - ветераны успешно используются для поражения оборонительных сооружений боевиков, ликвидации живой силы.

В настоящее время правительственные формирования и союзные им силы массово задействуют в сражениях современные виды управляемого оружия - "Конкурсы", "Метисы" и "Корнеты", но старая проверенная "Малютка" еще не скоро будет отправлена в запас.

Данный противотанковый комплекс можно назвать рекордсменом по боевой эксплуатации. На вооружение Советской Армии он поступил в 1963 году.

Первое боевое применение произошло во время Вьетнамской войны. Там эти ПТУР успешно жгли американские М-48 и М113.

На Ближнем Востоке ударную мощь "Малюток" израильские танкисты испытали на себе во время октябрьских боев 1973 года. Счет уничтоженных английских "Центурионов" и впервые примененных в боевых условиях танков М-60 шел на сотни.

Затем данные комплексы были задействованы во время гражданской войны в Ливане, в событиях 1982 года.

Поскольку на сирийских складах скопились тысячи ракет данного типа, то, не удивительно, что такое оружие стало применяться практически с самого начала гражданской войны. Как мы видим, задействуются эти ПТУР и сейчас.

Длина ракеты - 86 см. Вес около 11 кг. Предельная дальность полета - 3 км. Скорость - 120 м/с. Бронепробиваемость: более 500 мм под углом 0°.

В настоящее время комплексы "Малютка" не только продолжают оставаться на вооружении трех десятков армий, но и производятся в ряде государств, таких как Китай, Северная Корея, Иран, Сербия и Болгария.

Алексей Моисеев