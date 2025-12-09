Нестареющие "Малютки" продолжают утилизировать террористов в Сирии
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ПТРК "Малютка".
Источник: rg.ru
Сирийская армия продолжает применение противотанковых комплексов первого поколения "Малютка". Так, во время боев в Западной Гуте бойцы САА "угостили" боевиков одним таким управляемым ракетным снарядом.
ПТРК "Малютка" в Сирии pic.twitter.com/8dHUvzut1V— Komandante (@KomandanteS17) 22 декабря 2017 г.
Основным предназначением данных ПТУР является уничтожение бронированной техники, однако в Сирии комплексы - ветераны успешно используются для поражения оборонительных сооружений боевиков, ликвидации живой силы.
В настоящее время правительственные формирования и союзные им силы массово задействуют в сражениях современные виды управляемого оружия - "Конкурсы", "Метисы" и "Корнеты", но старая проверенная "Малютка" еще не скоро будет отправлена в запас.
Данный противотанковый комплекс можно назвать рекордсменом по боевой эксплуатации. На вооружение Советской Армии он поступил в 1963 году.
Первое боевое применение произошло во время Вьетнамской войны. Там эти ПТУР успешно жгли американские М-48 и М113.
На Ближнем Востоке ударную мощь "Малюток" израильские танкисты испытали на себе во время октябрьских боев 1973 года. Счет уничтоженных английских "Центурионов" и впервые примененных в боевых условиях танков М-60 шел на сотни.
Затем данные комплексы были задействованы во время гражданской войны в Ливане, в событиях 1982 года.
Поскольку на сирийских складах скопились тысячи ракет данного типа, то, не удивительно, что такое оружие стало применяться практически с самого начала гражданской войны. Как мы видим, задействуются эти ПТУР и сейчас.
Длина ракеты - 86 см. Вес около 11 кг. Предельная дальность полета - 3 км. Скорость - 120 м/с. Бронепробиваемость: более 500 мм под углом 0°.
В настоящее время комплексы "Малютка" не только продолжают оставаться на вооружении трех десятков армий, но и производятся в ряде государств, таких как Китай, Северная Корея, Иран, Сербия и Болгария.
Алексей Моисеев
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22.12.2017
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