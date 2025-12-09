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Видео: Путину показали уникальные ракеты

25.12.2017 Российская газета 211 0
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Владимир Путин
Визит Владимира Путина в военную академию РВСН имени Петра Великого.
Источник: rg.ru

Пятнадцать ракет, среди которых есть единственные в мире, американский танк времен Второй мировой, а также современные достижения - "дроны", напоминающие летательные аппараты в блокбастере "Звездные войны", показали президенту Владимиру Путину в военной академии РВСН имени Петра Великого.

Глава государства зашел в павильон, где располагалась экспозиция межконтинентальных баллистических ракет. Всего их здесь 15, есть и унифицированный командный пункт. Некоторые - единственные в мире экспонируемые в первозданном виде. Здесь проходят занятия в академии. Другие аудитории, кстати, президент тоже потом осмотрел.

На выставке представлены и современные новинки. Экскурсию по ней для Верховного главнокомандующего провел министр обороны Сергей Шойгу.

Среди экспонатов - летающие мотоциклы, перспективная боевая экипировка 3-го поколения "Ратник", образцы модернизированного спасательного снаряжения подводника, учебно-тренировочный комплекс ВДВ, американский танк "Шерман" времен Второй мировой (его подняли с затопленного в Баренцевом море транспортного судна "Томас Дональдсон").


Кира Латухина (Балашиха)
22.12.2017
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принадлежат Российская газета
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Страны
США
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Пётр Великий
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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