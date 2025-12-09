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Командующий рассказал о возможностях Дальней авиации России

25.12.2017 Российская газета 96 0
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Бомбардировщики Ту-95М
Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-95М на параде Победы 2016г.
Источник: Maxim Shemetov / REUTERS

Зоной действия Дальней авиации ВКС России является весь земной шар, заявил командующий ДА Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

- Для кого-то география - карта, для нас - глобус. Покажите нам любую точку земного шара, и мы там будем через определенное время. Летный состав Дальней авиации готов выполнять перелеты на любые расстояния. Установленные нашими летчиками рекорды по дальности и длительности не побиты ни летчиками, ни авиатехникой других стран мира, - рассказал генерал в эфире "Эха Москвы".

Дальняя авиация - "длинная рука", которая держит противника на дальних подступах, не давая ему приблизиться к границам России, добавил Кобылаш. Тренировочные полеты спланированы таким образом, чтобы экипажи дальних и стратегических ракетоносцев выполняли задачи в разных районах, над различными акваториями океанов и морей.

Дальняя авиация является одним из компонентов Стратегических ядерных сил России (ядерной триады). В распоряжении ДА имеются дальние и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95, Ту-160. Они принимали активное участие в операции российской армии в Сирии - на ее завершающем этапе Ту-22М3 бомбили боевиков чуть ли не ежедневно.


Антон Валагин
24.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Проекты
Ядерный щит

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