Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник: © Богдан Руденко/Минобороны России
23 декабря российской дальней авиации исполняется 103 года
Вооруженные силы Российской Федерации 23 декабря отмечают День дальней авиации ВВС РФ, которой в 2017 году исполняется 103 года.
Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов. За время Великой Отечественной войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тыс. боевых вылетов, и сбросил свыше 2 млн авиационных бомб различного калибра.
В настоящее время на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты других типов.
В течение года экипажи дальней авиации принимали активное участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество-2017", КСОР ОДКБ на территории Республики Таджикистан, авиационном конкурсе "Авиадартс-2017" на территории Китайской Народной Республики, Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и других мероприятиях.
В декабре 2017 года экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС впервые произвели посадку на аэродроме "Биак" Республики Индонезии.
В 2018 учебном году соединения и воинские части командования дальней авиации продолжат принимать активное участие во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки, как по плану командующего дальней авиацией, так и вышестоящих органов военного управления.
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23.12.2017
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