Армия получит гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие в рамках новой ГПВ



Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Также председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что новая госпрограмма вооружений уделяет должное внимание всем видам авиации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие станут одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2027 года. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.

"В войска поступят новые гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковое оружие в перспективе позволит сместить силы стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу. Еще один приоритет новой госпрограммы - высокоточное оружие, которое принципиально меняет характер войны", - заявил сенатор.

По его словам, очень важным моментом в применении гиперзвукового неядерного оружия является то, что "ущерб противнику будет нанесен не менее мощный, но в то же время не пострадает ни одна третья сторона, не являющаяся участницей конфликта".

"Благодаря высокоточному оружию можно минимизировать необходимость вступления в контактные бои с потенциальным противником, эффективно воздействуя бесконтактными методами", - добавил Бондарев.

Он подчеркнул, что высокая точность стрельбы увеличивает поражающую силу снарядов, позволяя экономить на их количестве. "И главное - позволяет сохранять жизни солдат", - отметил сенатор.

Авиация

Как отметил Бондарев, новая ГПВ с 2018 по 2027 год уделяет должное внимание всем видам авиации, включая проекты по Ту-160М2 и перспективному стратегическому бомбардировщику (ПАК ДА).

"Не могу не отметить те перспективы, которые обозначены в новой ГПВ для авиации. Всем видам авиации в ней уделено достаточное внимание: и фронтовой, и армейской, и стратегической и дальней авиации, и беспилотникам", - сообщил сенатор.

Помимо закупок уже хорошо зарекомендовавших себя в сирийском небе истребителей Су-30 и Су-35, парк истребителей в период реализации госпрограммы пополнится образцами пятого поколения Су-57 (ПАК ФА), напомнил Бондарев.

"Предусмотрен госзаказ на 24 легких многофункциональных истребителя МиГ-35. Стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется модернизировать и в новом варианте Ту-160М2 после испытаний поставить в войска", - перечислил он.

В действующем варианте Ту-160 является "суперсовременным, сверхзвуковым, очень мощным ракетоносцем" - он может нести на своем борту повышенный оружейный тоннаж, причем как ядерных, так и неядерных снарядов, напомнил Бондарев.

"Кроме того, ведутся работы по проекту ПАК ДА, который в перспективе заменит собой и Ту-22М3, и Ту-95. В достаточном количестве будут закупать вертолеты (в частности, Ка-52 и Ми-28Н), которые отлично проявили себя в Сирии", - добавил экс-главком.

Ракетные войска стратегического назначения

Бондарев добавил, что российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут получать в рамках новой госпрограммы вооружений новейшие ракеты "Сармат" и "Рубеж".

"Развитие стратегических ядерных сил обозначено в новой ГПВ приоритетным направлением. Планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации "Тополи", заменяя их на более современные и совершенные "Ярсы". Кроме того, РВСН начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты "Рубеж" и "Сармат", - сказал он.

В 2013 году началось создание тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования "Сармат", которая должна будет заменить стоящую на вооружении Р-36М2 "Воевода". По данным открытых источников, ее полезная нагрузка достигнет 10 т против 8,75 у предшественницы.

Возможности ракет

Как ранее сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, первое бросковое испытание "Сармата" должно состояться до конца 2017 года. По его словам, эта ракета будет настолько мощной, что сможет лететь к целям не только через Северный полюс, но и через Южный, то есть будет иметь практически глобальную дальность стрельбы. Как заявлял ранее командующий РВСН Сергей Каракаев, новая ракета поступит на вооружение в 2019-2020 годах. Он же позднее сообщил о том, что ракетный комплекс "Воевода" останется на боевом дежурстве как минимум до 2024 года и планируется продление срока его эксплуатации до 2025-2027 годов.

Также несколько лет назад началось создание подвижного грунтового ракетного комплекса с РС-26 "Рубеж", являющегося дальнейшим развитием проекта РС-24 "Ярс", с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. По оценке экспертов, его максимальная дальность составляет 12 тыс. км, но она может запускаться по целям и на дальности порядка 2000-6000 км (что, как утверждают США, нарушает договор о РСМД). Ракета была принята на вооружение в конце 2016 года.

Сухопутные войска и ВДВ

По словам сенатора, новая ГПВ предусматривает гармоничное развитие Вооруженных сил РФ и увеличение финансирования Сухопутных войск и ВДВ.

"Гораздо более значительные финансовые средства, чем в прежней госпрограмме, направляются на боевые нужды и Сухопутных войск, и ВДВ. Сухопутчики получат бронетехнику нового поколения: танки Т-90 и Т-14 "Армата", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25", - сказал он.

В новой ГПВ "удалось гармонизировать задачи развития различных родов Вооруженных сил", отметил Бонарев. Также, по его словам, в ней сбалансированы интересы краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспектив.

"Если в действующей программе присутствует некий перекос в сторону ВКС - в принципе это и понятно, ведь современные войны ведутся в воздухе и в космосе - и ВМФ, то здесь все роды войск получат примерно равные суммы", - резюмировал сенатор.