Япония укрепляет оборону



Посещение военной базы Асака к северу от Токио премьер-министром Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) в честь Дня сил самообороны в октябре этого года.

Источник: www.csmonitor.com Посещение военной базы Асака к северу от Токио премьер-министром Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) в честь Дня сил самообороны в октябре этого года.Источник: www.csmonitor.com

Япония пятый год подряд увеличивает финансирование своей армии. Вчера, 22 декабря, информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что японское правительство одобрило бюджет на 2018 финансовый год, в котором выделило на оборону рекордный объём средств.

Следующий финансовый год в Японии начнётся в апреле, но уже вчера стало известно, сколько страна планирует потратить на свою оборону в условиях очередного северокорейского кризиса. Всего правительство выделило на нужды армии 5,2 трлн иен ($46 млрд), что на 1,3% больше, чем годом ранее.

Рост оборонных расходов Японии, трлн иен. Источник: bloomberg.com

Кроме того, японское правительство приняло решение увеличить затраты на армию в 2017 финансовом году. Оборонные расходы в текущем году выросли на 235 млрд иен, из которых 62 млрд направят на закупку систем ПВО.

Несмотря на то, что финансирование японских вооружённых сил постоянно растёт, эта страна сравнительно мало тратит на свою оборону. На нужды армии Япония выделяет всего около 1% ВВП, тогда как США тратит на оборону 3,3%, а Россия — 5,4% своего ВВП (по данным за 2016 год).