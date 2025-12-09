ВВС Тайваня модернизируют парк истребителей



Истребители Mirage 2000-5 и AIDC F-CK-1 IDF ВВС Тайваня. Истребители Mirage 2000-5 и AIDC F-CK-1 IDF ВВС Тайваня.

"Военный Паритет", 22 дек. 2017 - Тайвань завершил программу модернизации своего истребительного парка - последние два модернизированных самолета были переданы ВВС страны в четверг.

Согласно сообщению информационного агентства министерства обороны Тайваня, Тайваньская корпорация по промышленному развитию передала ВВС модернизированные истребители версии F-CK-1C/D. Церемония ознаменовала завершение второй фазы программы Hsiang-chan ("Сян-чан") для обновления 56 самолетов до стандарта F-CK-1C/D. По фазе 1 программы с 2009 года был обновлен 71 истребитель.

Модернизированный самолет оснащен новой стеклянной кабиной, 32-битным компьютером управления полетом и улучшенными возможностями радиоэлектронной борьбы. Шасси упрочнено, добавлена цифровая противоскользная система, но планы по установке конформных топливных баков были аннулированы. Самолет также сможет перевозить крылатую ракету, разработанную Тайваньским национальным институтом науки и техники (NCSIST). Ракета впервые была замечена в 2014 году, и, как полагают, имеет дальность стрельбы около 150 миль.

Между тем, официальные лица ВВС встретились с представителями Франции, чтобы обсудить возможность модернизации парка истребителей Dassault Mirage 2000. Начальник штаба ВВС Тайваня генерал Чэн Ронг-Фэн сказал тайваньским законодателям в четверг, что такая просьба была озвучена в июне во время межправительственной встречи по вопросам обороны.

Он сообщил, что Франция запросила информацию от ВВС Тайваня относительно объема работы для потенциальной программы обновления, а также о количестве самолетов, предназначенных для модернизации. Однако парламент Тайваня решил заморозить средства для обновления до получения письменного отчета о программе из ВВС.

Тайвань уже отдельной статьей расходов выделил 16,7 млн долл США на продление срока службы УР воздушного боя Mica и Magic 2, состоящих на вооружении "Мираж-2000". ВВС Тайваня обладают парком из 55 боевых самолетов этого типа (в 1997 и 1998 годах были приобретены 60 истребителей).

Военно-воздушные силы также находятся в процессе модернизации 144 истребителей Lockheed Martin F-16A/B Fighting Falcon, которые будут оснащены бортовым радаром с АФАР типа Northrop Grumman AN/АPG-83 (Scapable Agile Beam Radar), новым операционным компьютером и системой РЭБ.